Az idei évben a Campus Fesztivál bebizonyította, hogy a koronavírus-járvány ellenére is lehet biztonságos és színvonalas nyári nagyfesztivált szervezni, ennek eredményeképpen négy nap alatt 87 ezren kapcsolódtak ki 2021 júliusában Debrecenben.

Magyarország egyik legnagyobb könnyűzenei és kulturális eseménye már novemberben ráfordult a 2022-es évre, és sorra jelenti be a jövő évi fellépőket. Eddig négy nemzetközi produkció neve vált nyilvánossá: 2022 júliusában már biztos, hogy a holland sztárlemezlovas Tiësto, a különleges norvég popcsillag, AURORA, az angol punkveterán The Toy Dolls és a holland funk-etnojazz csapat, a Jungle by Night is színpadra áll a Campuson.

A hazai mezőny legjobbjai közül most negyven névvel bővült a debreceni kínálat, a legnépszerűbb formációkból már biztosan jelen lesz a Tankcsapda, Majka, a Kowalsky meg a Vega, Rúzsa Magdolna vagy a legfrissebb kedvencek közül Azahriah és a Carson Coma.

A zenei kínálat azonban ennél messze sokoldalúbb: a pop, a hiphop, a rock és a metal, az alternatív vonulat, az elektronikus irányzatok és a folk, a világzene kedvelői is megtalálják a számításukat a most bejelentett és a még érkező nevekkel.

A szervezők közlése szerint a jövő évi Campuson visszatér a 2019-ben már megismert fesztiváltérkép: a Nagyerdei Stadion teljesen körüljárható lesz, így 18 programhelyszínen több mint 300 esemény várható. A zene mellett ezúttal is teret kap majd a színház, az irodalom, az utcaművészetek és a szokásokhoz híven gyerekprogramokból sem lesz hiány.