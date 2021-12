Az ünnepek előtt Hajdúsámson is megtartotta karácsonyi műsorát a főtéren. Vendégelőadónak ezúttal Takács Nikolas énekest hívták meg, aki a fellépése előtt mesélt arról, hogy miben más egy vidéki fellépés, miként látja a mai tehetségeket, és mivel tölti az ünnepeket.

– Alapvetően minden fellépés, közönség, helyszín más. De a vidék talán kicsit hálásabb közönség, jobban ki tudja mutatni a szeretetét, hiszen a fővárosban sokkal több lehetőség van velem vagy más előadókkal találkozni. A vidéki embereknek korlátozottabbak a lehetőségeik, és érdekes, hogy több fellépésem is van vidéken, mint a fővárosban – sorolta az énekes.

Takács Nikolast a 2010-es X-Faktorban ismerte meg Magyarország. Szerinte tehetségek mindig is voltak és lesznek. A világ folyamatosan változik, az emberek is, és mindig jönnek új generációk. – Aki most tehetséges, az sokkal többet tud technikailag, mint mi tudtunk anno. Nyitottabb a hozzáférés bármihez, egy gombnyomásnyira van az egész világ. Ezáltal a mai fiatalok már hozzájutnak olyan előadókhoz, olyan zenékhez, amelyek nekünk időbe teltek. Ettől függetlenül nyilván ez nem azt jelenti, hogy ez elég tud lenni. A személyiség a legfontosabb, de amellett fontos a világ- és emberismeret, az élettapasztalat, hogy saját magaddal tisztában légy, tudd ki vagy, és mi az az üzenet, amit te szeretnél közvetíteni – fogalmazta meg a véleményét a mai tehetségekről és arról, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki akár megnyerjen egy X-Faktort.

Az ünnepeket az előadóművész a barátaival tölti, a családjával a vírushelyzet miatt most nem tud együtt lenni a ki- és beutazás miatt.

– Számomra ez a legszebb időszak. Az adventet ismét a színpadon tölthettem, valamint utazással és énekléssel. Nagyon szeretek ilyenkor a szabadtéri adventi vásárokon a tömegeknek énekelni – meséli mosolyogva. Szent­estére nem vállalt fellépést, és valahogy úgy alakult az életében, hogy karácsony idejére sem.

December 6-án jelent meg új dala, a Szeretet. A hangszerelése ünnepélyesebb, mondhatni karácsonyi, de reméli, hogy a szövege miatt örök életű dal lesz, és akár nyáron is el tudja énekelni a fellépésein. A napokban hoztak ki Kökény Attilával egy duettet. – Azt, hogy jövőre kikkel fogok együtt énekelni, még nem szeretném elárulni, de nagyon szép közreműködések lesznek. Januárban jövök egy új dallal. Azt még nem tudom, hogy minden hónapban tudok-e új dalt kihozni, de az biztos, hogy többet szeretnék, mint tavaly – mondta el Nikolas.

Dandé Melinda