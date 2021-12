Amint arról már beszámoltunk, Kóbor Jánost 78 éves korában sajnos utolérte a halál. November 9-én este került kórházba, és bár az állapotáról csak kevés információ jutott el az emberekhez, sejteni lehetett, hogy nagy a baj.

Az Omega legendájáról szóló bejegyzések azóta nem meglepő módon elárasztották az internetet, mintha nem is létezne olyan zenész az országban, aki ne kötődött volna valamilyen módon a bandához. A gyászolók sorát erősíti a debreceni Angerseed frontembere, Mányák Péter is, akiről tudvalévő, hogy elkötelezett Omega-rajongó, Meckyről (ahogy a szakmában sokan Kóbor Jánost ismerték) pedig őszinte és szívszorító sorokat közölt egy friss bejegyzésében.

Az egész életemet végigkísérted, 8 éves koromban, életem első koncertjén földre szállt Istenként mutattad meg az egyetlen utat számomra, és csak álltam tátott szájjal, mint aki a világ legnagyobb csodáját látja – és úgy is volt...

- olvasható a Facebookon.

„Könyveket írhatnék tele az érzésekkel és az élményekkel, amit kaptam Tőled, Tőletek és a többi kortársatoktól, de most csak annyit, hogy köszönök mindent Neked, drága Mecky! Számomra a világ egyik legnagyobb Rocksztárja maradsz örökre, soha nem feledlek, ahogy a világ sem fog... A világ egy része tudja, hogy mi veszett most el örökre, de sokan talán nem is érzik/érezhetik át. Jó utat, békés pihenést és szép álmokat Neked, mint ahogy a többi eltávozott nagy ikonomnak is, nagyon hiányozni fogsz, nagyon hiányoztok” – zárta sorait Mányák.