– Vannak strapás anyák. Sziporkázóak, szórakoztatóak, de a legrosszabbkor szólnak, tapintatlanok, és mindig hibátlanul szúrják be a legbrutálisabb megjegyzést. Ha nem a mi bőrünkre menne, boldogan élveznénk imádnivaló humorukat – írta ajánlójában a Csokonai Színház. Az emlékezetes regény és film után az Esőember adaptálójának jóvoltából mutatkozott be színpadon is a komikus helyzetekben bővelkedő történet, mely mindenekfelett arról szól, hogy sohasem késő az őszinteség. A szerepekben Hernádi Judit mellett Péter Katát, Gyabronka Józsefet, Horváth Illést és Cseh Juditot láthatta a közönség.

HBN