Fekete Károly, a Tiszántúli református egyházkerület püspöke beszédében kiemelte, a művészek világában is hatalmas szerepe van a türelemnek, mellyel a megfelelő pillanatban érkezik meg az alkotáshoz szükséges ihlet. Hozzátette, az advent ideje egyben a türelem ideje is, amikor a várakozásunk alatt eljutunk a Megváltóig. – Vannak olyan hamis istenek, amelyek beférkőznek közénk, manipulálnak bennünket, így idő előtt eljutunk valami olyasmihez, ami egyáltalán nem nekünk való, amit a türelmetlenség szül, de nem a javunkra, hanem az ember tönkretételére. Az egocentrikus világnézet arra vezet bennünket, hogy ami nekünk jár, azt erőszakossággal, átgázolva másokon, saját zsebre dolgozással elérhetjük – fejtette ki a püspök, aki szerint türelmetlenül olyan dolgok születnek, amelyekért nem dolgoztunk meg, amelyeket nem érdemlünk, így többek között emiatt is fontos a türelem megszületése, annak megtartása.

Fotó: Molnár Péter