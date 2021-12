Baki Péter fotó-, és művészettörténész többek között arról beszélt, Kertész, Brassai, Moholy egy generációt képviseltek, az első világháború mindegyiküknek sorsdöntő fordulat volt, André Kertész és Moholy-Nagy László önkéntesen vonultak be a háborúba. Előbbi meg is sérült, Esztergomban két évig ápolták, ott kezdett el a fotográfiával úgy foglalkozni, hogy az absztrakciót is bevonta. Moholy akkoriban inkább költőnek gondolta magát, mintsem fotográfusnak, később Németországban vonta be a fotográfiát a művészetébe, Brassai pedig a először a festészetet érezte magáénak.