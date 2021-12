Már gyerekkoromban szerettem történeteket kitalálni. Sokszor leírtam a meséimet, sőt verseket is fabrikáltam. Felnőttként aztán öt éve írtam az első történetemet, és meg is osztottam az egyik közösségi oldalon. Aztán jött egyik a másik után. Tulajdonképpen ez még ma is egy hobbi, egyfajta rekreációs tevékenység számomra. Nagyon jó és szerencsés dolognak tartom, ha a mai őrülten pörgő világban valakinek van hobbija, pláne, ha az egy kreatív tevékenység. Így leállítható a rohanás néhány olyan pillanatra, aminek értelme is van. Törekednünk kell arra, hogy azt a csöppnyi szabadidőt, amit le tudunk csípni a kötelező őrületből, el tudjuk úgy tölteni, hogy van valami, amiben szívesen elmerülünk. Ám az is fontos, hogy emellett feltöltődjünk vele, ugyanakkor átéljük az alkotás örömét és jó érzéssel töltsön el a végeredmény.