Tavaly elmaradt, cserébe idén megújult, s talán barátibb is lett a kirakodás. Most nem a villamossín mentén tolonganak az emberek, a bódék egy része a főtéren van ugyan ebben az évben is, de a Dósa nádor téren, a Csapó, a Rózsa és a Piac utcán is vannak kincseket rejtő fapavilonok. Jó értelemben szellősebb lett a vásár, de így is csaknem száz vendéglátós és vásáros kínálja a finomságait és kézműves termékeit egészen december 23-ig. Hivatalosan már pénteken megnyílt a vásár – az eső ellenére voltak, akik már ekkor csaptak egy kört –, szombaton pedig már igen sokan bele is vetették magukat a forgatagba.