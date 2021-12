– Az általunk használt Gergely-naptáron kívül léteznek úgynevezett luniszoláris naptárak is, melyek valamilyen mértékben magukban hordják a Hold Föld körüli keringésének is a periodicitását, ráadásul gyakran vallási előírásoknak is meg kell felelniük – kezdte a szakember. Megjegyezte, hogy ilyen, rendkívül bonyolult és vallási szabályokat is magában foglaló naptár például a zsinagógai naptár, melynek egyidejű használata a Gergely-naptárunkkal bizony okozhat értelmezési bonyodalmakat.

Fotó: Napló-Archív