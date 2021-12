Köszönöm a bókot, bár elárulom, hogy fordítás közben rajtam is van szemüveg. Igaz, hogy ennek a munkának kedvez az introvertált lelki alkat, hiszen hosszú órákat töltünk el a számítógép előtt, a könyvek társaságában. Ehhez sokféle külső adottság társulhat, ugyanakkor tény, hogy a korom miatt meg szoktak lepődni rajta. Pedig nálam fiatalabb műfordítók is vannak ám! Nekem úgy alakult eddig az életem, hogy mindig többféle feladatom volt egyszerre, tehát akad a mindennapjaimnak olyan része is, amikor emberekkel foglalkozom. Több mint tíz évig dolgoztam a médiában – a ranglétra valamennyi fokát megjárva –, most pedig az egyetemi oktatás, a tudományos munka, a kommunikációs tanácsadás és a coaching tartozik a hivatásom „másik feléhez”. Ezek után kifejezetten jólesik gyertyafény és macskadorombolás mellett foglalatoskodni egy-egy könyvvel, jól kiegyensúlyozzák egymást, valahogy így „kerek” minden.

Fotó: Sándor Alexandra Valéria-magánarchívum