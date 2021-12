– Nagyon nehéz volt összehozni az eseményt, és sokáig vártunk a spanyol gyártó pozitív megerősítésére, de azt hiszem, megérte, hiszen rengeteg filmrajongót fogunk boldoggá tenni december 3-án Debrecenben – tudatta. Hogy miért tartja különlegesnek a rendezőt, a moziigazgató úgy fogalmazott: Almodóvar filmjeiben sok a dráma, a szenvedély, bonyodalom, sírnak és nevetnek is a karakterek, de talán a legunikálisabb az, ahogy a nőket megjeleníti. Almodóvar kisujjból hoz csodálni való, erős nőket, miközben azok gyengék és gyengédek is lehetnek. Nem is csoda, állítólag nők között cseperedett fel, és állandóan a gondolataikat hallgatta.

Pedro Almodóvar és Penélope Cruz | Fotó: filmtekercs.hu