Ekkor tartotta ugyanis Márton-napi libaságok nevet viselő rendezvényét a Kenderkóc Hagyományőrző Egyesület. – Szent Márton napjához különböző legendák tartoznak, ezért például lámpásokat is készítenek majd a gyerekek, illetve nagyon sok libás játékkal is készültünk – tudatta Nagy András Balázsné Baranyai Hajnalka, az egyesület elnöke. A legenda szerint Szent Mártont püspökké akarták avatni, azonban ő ezt nem akarta, ezért elbújt egy ólban, ahol libák voltak. A libák gágogása árulta el, így találtak rá – ekképp fonódik össze ez a nap a libákkal. A szombati rendezvényen libalakomával várták a táncosokat és kísérőiket, sőt, süteménysütő versenyt is hirdettek: ki-ki elkészíthette azt az édes vagy sós süteményt, ami szerinte kötődik ehhez a naphoz.

Fotó: Lévai Péter