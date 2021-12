A járványhelyzet miatt a szórakoztatóipar szempontjából még nem indult újra minden, akármennyire is látjuk már a fényt az alagút végén. A koncertszervezők többsége a világban bizonyos turnékat még mindig nem mer megszervezni, a bizonytalanság okán. Egy 9 állomásos német turném például 2020 óta csúszik. Ilyenkor nemcsak az van, hogy elhalasztjuk a rendezvényt, és valamikor majd bepótoljuk a jövőben. Sokan nem ott laknak, más városokból, országokból érkeznének az eseményre, így – a szállás-, repülőjegy-foglalás változtatásai miatt – sokadjára bele sem vágnak. Idén összesen a Mercedes saját privát rendezvényén voltam Szocsiban a Forma–1-futamon, illetve Litvániában egy szabadtéri, nyári koncerten. Reméljük, jövőre végre visszatérnek a korlátozások nélküli rendezvények. A pandémia miatt ugyanis az elmúlt másfél évben több, mint 70 koncertemet voltunk kénytelenek lemondani vagy elhalasztani. Annyit utazok, hogy ez a kis itthonlét most kifejezetten jól is esik. Persze régebben is voltak olyan turnélábak, amikor 3-4 héten keresztül külföldön voltam, majd pár napig itthon szellőztethettem ki a fejemet, azután azonban máris indultam vissza. Jelenleg a kényszerszünet okán maradt időm befejezni az albumomat, sőt, egy új is kialakulóban van. Közben a közönségemmel az online térben tudok találkozni. Igyekszem rendszeresen új videókat feltölteni a különböző platformokra, de néha virtuális eseményeken is részt veszek. Nyilván ez töredékét sem adja vissza annak a varázsnak, annak az energiának és élménynek, amit egy valódi koncert ad akár nekem, akár a közönségnek.

Fotó: Péter Bence-archív