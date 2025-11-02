2 órája
Biliárdasztal simaságú utakat építenek Hajdú-Biharban! Csak kapkodjuk a fejünket, annyi helyen lesz fejlesztés
A vármegyei közgyűlésen érétkelték a listát. Az útfejlesztések sorában kiemelkednek a gazdasági övezetekhez kapcsolódó beruházások.
A közlekedésfejlesztés aktuális helyzetéről szóló tájékoztatót is tárgyalja a Hajdú-Bihar Vármegyei közgyűlés az október 31-ei ülésén. A dokumentumot az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) tájékoztatása alapján állították össze a Hajdú-Bihar vármegyei útfejlesztési projektekről. Az alapos és részletes ismertető a Debrecen két nagy gazdasági övezetéhez kapcsolódó fejlesztésekkel kezdődik.
A Debrecen Észak-Nyugati Gazdasági Övezethez tartozó fejlesztések sorában említik a Debrecen-Józsa északi tehermentesítő utat (M35 autópálya – 35. sz. főút között), előkészítés alatt van. A tervezés értéke bruttó 288 millió forint, a kiviteli tervdokumentáció várhatóan 2026. júniusban készülhet el. Az engedélyezés további közel két évet vehet igénybe.
A 354-es és 33-as számú főút összekötésének első üteme (354. sz. főút – Vezér utca közötti szakasz) munkálatai zajlanak, a beruházás értéke bruttó 7 milliárd 934 millió 980 ezer forint, a kivitelezési határidő 2026. november 6.
Környezetvédelmi szempontok is vannak az útfejlesztési projektben
A 35. sz. főút Debrecen-Józsa – 354. sz. főút közötti szakasz 2x2 sávra történő fejlesztése kapcsán a bruttó 262 millió forint értékű tervezés zajlik, várhatóan 2026. júniusára készül el. Bonyolítja a projektet, hogy a beruházás megvalósítása fokozottan védett élőhely megszüntetésével járna. A hatóság, a Hortobágyi Nemzeti Park, független szakértők, Debrecen önkormányzata, valamint a tervező szoros együttműködésével készül egy olyan dokumentáció, amellyel meghatározzák azon műszaki megoldásokat, feltételrendszereket, amelyekkel a beruházás környezeti hatásai minimalizálhatók. A hatósági eljárás a végleges dokumentáció összeállításáig szünetel. A szakértői vélemények elkészítése, a végleges iratbemutatási dokumentáció összeállítása, valamint a hatósági eljárás elhúzódása miatt a bírálati engedélyezési terv leghamarabb 2026. februárban lehet meg.
A Füredi út – Böszörményi út csomópont fejlesztésének tervezése a napokban fejeződhet be, értéke bruttó 14 millió forint. A hatósági eljárás elindult. Később lesz döntés a végső csomóponti kialakításról. A további tervezési feladatok folytatása érdekében (engedélyezési és kiviteli terv készítése, a szükséges engedélyek megszerzése) a projekthez szükséges forrás biztosítását is tartalmazó kormány-előterjesztés elfogadása folyamatban van.
Folyamatban van az elkerülő utak fejlesztése
A Debrecen Déli Gazdasági Övezet megközelítését számos tervezett fejlesztés szolgálja. Köztük a 481. sz. főút (Debrecen déli elkerülője) fejlesztésének tervezése zajlik, annak értéke bruttó 379 millió forint. A végleges engedélyezési terveket idén szeptemberben leszállították, a megvalósításhoz szükséges engedélyezési eljárásokat elindították. A kiviteli tervek várhatóan 2026 májusában fognak rendelkezésre állni. A további tervezési feladatok folytatása érdekében (kiviteli terv készítése, a szükséges engedélyek megszerzése) a projekthez szükséges forrás biztosítását is tartalmazó kormány-előterjesztés elfogadása folyamatban van.
A Debrecen keleti elkerülő út hiányzó, a 47. számú főút és a 354. számú főút közötti, mintegy 25 km hosszú szakaszára vonatkozó tervezést elvégezték nettó 490 millió forint értékben.
A 2025. tavaszi egyeztetések eredményeként az elfogadott nyomvonal a városhoz (kertségekhez) jobban hozzásimul, figyelembe veszi a környezetvédelmi szempontból védett területeket, természeti adottságokat, védett ivóvízbázist, és a jövőbeni lakókörnyezeti fejlesztéseket. A tanulmánytervet 2025. április 4-én leszállították, bírálata megtörtént, majd elkészült a végleges tanulmányterv is. Jelenleg a környezetvédelmi engedély megszerzéséhez szükséges hatósági eljárás van folyamatban. Az engedély kiadása 2025. novemberben várható.
További előkészítési feladatok ellátására (engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése) vonatkozóan kormány-előterjesztést állítottak össze, melynek elfogadása szintén folyamatban van. A további előkészítési feladatok ellátásáról szóló döntés esetén a közbeszerzés és a kiviteli terv elkészülte várhatóan közel 3,5 év. A területszerzés, területelőkészítés becsült időigénye 1,5 év. A területszerzés párhuzamosan végezhető folyamat, de legkorábban az építési engedély és a záradékolt kisajátítási tervek elkészültét követően indítható meg. A közbeszerzés majd kivitelezés ideje várhatóan 4 év.
Nem a Homokkerti felüljáró kapacitásával van baj
A Debrecen Déli Gazdasági Övezethez kapcsolódnak a 47. számú főutat érintő fejlesztések, ezeknek számos eleme van. Köztük
- a 47. sz. főút négysávosításának (5+280 – 7+630 km szelvények között) bruttó 253 millió forint értékű tervezés zajlik, a végleges engedélyezési tervek idén októberben elkészültek, a kiviteli tervek várhatóan 2026 júniusában fognak rendelkezésre állni.
- a 47. sz. főút Ék utcai csomópontjának tervezése zajlik, bruttó 25 millió forint értékben; a végleges engedélyezési tervdokumentációt és az építési engedély rendelkezésre áll, a kiviteli tervek várhatóan 2025 decemberére lesznek meg. Egy 2022. évi kormányhatározat a csomópont kivitelezésére forrást biztosít. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése megkezdődött.
A Homokkerti felüljáró és kapcsolódó úthálózat kapacitásbővítése esetén a 2024. március végén elkészült vizsgálati dokumentáció alapján megállapították, hogy mind a reggeli, mind a délutáni csúcsidőszakban maga a Homokkerti felüljáró elegendő kapacitást biztosít, a felüljárón tapasztalt torlódást a környező jelzőlámpás csomópontok korlátozott kapacitása okozza. Az elvégzendő beavatkozás meghatározására komplex vizsgálatot szükséges lefolytatni, melynek ki kell terjednie a Szoboszlói út – Petőfi tér – Attila tér közötti csomópontok/alcsomópontok, valamint a 4. sz. főútvonal menti szomszédos csomópontokra is.
Az ÉKM a 4-es számú főút ezen érintett, közel 2,2 km hosszú (Boncz László utcai csomópont – Benedek tér közötti szakasz) és 8 darab nagyobb főúti csomópontot magában foglaló szakaszára vonatkozóan komplex tanulmánytervi vizsgálat elkészítése érdekében közbeszerzési eljárást tervez indítani még 2025-ben. A tanulmánytervben vizsgálni kell továbbá a 2021-ben elkészített megvalósíthatósági tanulmánnyal rendelkező Debreceni Intermodális Közösségi Közlekedési Központ 4. sz. főútvonalra tervezett csomópontját is.
