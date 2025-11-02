Biliárdasztal simaságú utakat építenek Hajdú-Biharban! Csak kapkodjuk a fejünket, annyi helyen lesz fejlesztés

A közlekedésfejlesztés aktuális helyzetéről szóló tájékoztatót is tárgyalja a Hajdú-Bihar Vármegyei közgyűlés az október 31-ei ülésén. A dokumentumot az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) tájékoztatása alapján állították össze a Hajdú-Bihar vármegyei útfejlesztési projektekről. Az alapos és részletes ismertető a Debrecen két nagy gazdasági övezetéhez kapcsolódó fejlesztésekkel kezdődik.

Az időközben elkészült út folytatásaként épülne meg a józsai északi elkerülő az útfejlesztések sorában

A Debrecen Észak-Nyugati Gazdasági Övezethez tartozó fejlesztések sorában említik a Debrecen-Józsa északi tehermentesítő utat (M35 autópálya – 35. sz. főút között), előkészítés alatt van. A tervezés értéke bruttó 288 millió forint, a kiviteli tervdokumentáció várhatóan 2026. júniusban készülhet el. Az engedélyezés további közel két évet vehet igénybe.

