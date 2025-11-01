Szociális tűzifaigénylés indul Nagyrábén – még lehet jelentkezni

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a szociális tűzifa igénylésének szabályairól szóló rendeletét, amely alapján a rászoruló lakosok vissza nem térítendő támogatásként részesülhetnek szociális tüzelőanyagban – derült ki az önkormányzat közösségi oldalán közzétett felhívásból.

Rászoruló lakosok vissza nem térítendő támogatásként tűzifa-támogatást nyújtanak

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Kik vehetik igénybe a tűzifa-támogatást?

A támogatás azoknak a kérelmezőknek jár, akik széntüzelésre alkalmas berendezéssel biztosítják otthonuk fűtését, és a családjukban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 128 250 forintot, illetve egyszemélyes háztartás esetén a 142 500 forintot.

A kérelmeket november 3. és 21. között lehet benyújtani, legkésőbb november 21-én, pénteken 12 óráig. A szükséges kérelemnyomtatvány elérhető az önkormányzati hivatal ügyfélszolgálatán, valamint a családsegítő szolgálatnál.

A kérelemhez jövedelemigazolás csatolása kötelező. Felhívták a figyelmet arra, hogy a támogatás a rendelkezésre álló keret mértékéig biztosítható.

Az önkormányzat kéri a lakosokat, hogy időben adják le kérelmüket, hogy a támogatás még a téli hónapok előtt elérhető legyen.

Ajánljuk még: