1 órája
Szociális tűzifaigénylés indul Nagyrábén – még lehet jelentkezni
Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata a rászorulók fűtési költségeinek enyhítésére idén is meghirdette a szociális tűzifaigénylés lehetőségét
Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a szociális tűzifa igénylésének szabályairól szóló rendeletét, amely alapján a rászoruló lakosok vissza nem térítendő támogatásként részesülhetnek szociális tüzelőanyagban – derült ki az önkormányzat közösségi oldalán közzétett felhívásból.
Kik vehetik igénybe a tűzifa-támogatást?
A támogatás azoknak a kérelmezőknek jár, akik széntüzelésre alkalmas berendezéssel biztosítják otthonuk fűtését, és a családjukban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 128 250 forintot, illetve egyszemélyes háztartás esetén a 142 500 forintot.
A kérelmeket november 3. és 21. között lehet benyújtani, legkésőbb november 21-én, pénteken 12 óráig. A szükséges kérelemnyomtatvány elérhető az önkormányzati hivatal ügyfélszolgálatán, valamint a családsegítő szolgálatnál.
A kérelemhez jövedelemigazolás csatolása kötelező. Felhívták a figyelmet arra, hogy a támogatás a rendelkezésre álló keret mértékéig biztosítható.
Az önkormányzat kéri a lakosokat, hogy időben adják le kérelmüket, hogy a támogatás még a téli hónapok előtt elérhető legyen.
Ajánljuk még:
Rengetegen tették fel a kérdést: Kinyit-e a zsibi hétvégén? Mutatjuk az ünnepi nyitvatartást
Ilyen beruházást még nem látott az ország! Átadták Debrecenben az 5 milliárdos épületcsodát – fotókkal