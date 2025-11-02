Nagy gond akadt egy háztartási termékkel, a debreceni polcok is tele lehettek vele

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során határérték feletti formaldehid-kioldódást mutattak ki Kínából származó melamin tálcákból. A termékekből a német TEDi GmbH & Co. KG forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett a TEDi üzletekbe – számolt be a termékvisszahívásról a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

Veszélyes anyagok miatt volt szükség a termékvisszahívásra

Forrás: nkfh.gov.hu

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (TEDi Árukereskedelmi Kft.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

Az érintett termékek adatai az alábbiak: • A termékek megnevezése: Melamin tálca • Vonalkód: DNP 369 75980003431000000355 124 • Német forgalmazó: TEDi GmbH & Co. KG • Hazai forgalmazó: TEDi Árukereskedelmi Kft. (1097. Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. II. em.) A formaldehid élelmiszerekbe történő kioldódása általában szennyezőanyagként az élelmiszerrel érintkező anyagokból származik. A leggyakoribb és legtöbbször ellenőrzött probléma a műanyag edényekből, különösen a melamin-formaldehid gyantát tartalmazó termékekből való kioldódás, amit törésálló tulajdonságuk és sima felületük miatt előszeretettel használnak konyhai eszközökként. A formaldehid olyan vegyület, amelyet főként műanyag gyanták, ragasztók előállításához használnak, de megtalálható a kipufogógázokban és a cigarettafüstben is, szervezetbe kerülve hosszútávon növelheti bizonyos daganatos megbetegedések kockázatát. Termékvisszahívás oka: Határérték feletti formaldehid-kioldódás.

Kérik, amennyiben bárki a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt a továbbiakban ne használja!

