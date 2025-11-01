Azonnal vedd el a gyerektől, ha ebből enne! A debreceni boltok polcaira is juthatott ezekből a termékekből

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján vállalati önellenőrzés során határérték feletti ólom kioldódást mértek Kínából származó, gyermekeknek szánt konyhai eszközökből (Mancs őrjárat motívumos kerámia tányér, bögre és tál). A termékekből egy lengyel forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett a Pepco üzletekbe – számolt be a termékvisszahívásról a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

Forrás: nkfh.gov.hu

Mint írták, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Pepco Hungary Kft.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

Az érintett termékek adatai az alábbiak: A termékek megnevezése: PLU 620733 Mancs Őrjárat mintás kerámia bögre 230 ml

PLU 620734 Mancs Őrjárat mintás kerámia tál 540 ml

PLU 620736 Mancs Őrjárat mintás kerámia tányér 19 cm

Kínai gyártó: Zeal Ceramics LTD Shenzen Lengyel kereskedő: Pepco Poland Sp z o.o Hazai címzett: Pepco Hungary Kft. (1138 Budapest, Váci út 187.) Termékvisszahívás oka: nehézfém kioldódás A nehézfémek természetes módon is jelen lehetnek a talajban és a vízben, de ipari tevékenység során is bekerülhetnek a talajba, valamint az élelmiszerekbe. Egyes nehézfémek a szervezetben felhalmozódva hosszú távon károsíthatják az idegrendszert, a vesét és más szerveket, valamint növelhetik a rák kockázatát.

Kérik, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt bárki is és a termék még a birtokában van, azt a továbbiakban ne használja!

