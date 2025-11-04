53 perce
Hajdú-Biharba is juthatott a mérgező ételből! Ne edd meg ezt a terméket!
Súlyos gond adódott, ezért egyből cselekedtek. A termékvisszahívás egy ételt érint.
A Nemzeti Kereskedelmi- és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) egy újabb termékvisszahívást közölt kedden a weboldalán. Mint írják, az Európai Unió Riasztási és Együttműködési Hálózatán (ACN) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során határértéket meghaladó mennyiségben növényvédőszer tartalmat mutattak ki Thaiföldről származó mungóbab termékben. A termékből egy holland forgalmazón keresztül több magyar vállalkozás részére szállítottak.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal a vállalkozások az NKFH-val együttműködve, saját hatáskörben azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozások által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomonköveti.
Termékvisszahívás: ezt kell tudni az érintett termékről
A növényvédő szerek (más néven peszticidek) olyan kémiai vagy biológiai anyagok, melyekkel az ember által kártevőnek minősített élő szervezetek elpusztíthatók, vagyis jellegükből adódóan mérgek. A növényvédő szerek alkalmazása szerves része a mai mezőgazdaságnak, felhasználásuk célja a terméshozam növelése, és a minőség javítása. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA) kockázatértékelések alapján határértéket állapít meg az élelmiszerekben maximálisan megengedett növényvédőszer-maradványokra, ezeket a határértékeket szigorúan be kell tartani és tartatni, a tagállamok hatóságai az előírások betartását folyamatosan ellenőrzik.
Kérik, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!
