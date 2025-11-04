Hajdú-Biharba is juthatott a mérgező ételből! Ne edd meg ezt a terméket!

A Nemzeti Kereskedelmi- és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) egy újabb termékvisszahívást közölt kedden a weboldalán. Mint írják, az Európai Unió Riasztási és Együttműködési Hálózatán (ACN) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során határértéket meghaladó mennyiségben növényvédőszer tartalmat mutattak ki Thaiföldről származó mungóbab termékben. A termékből egy holland forgalmazón keresztül több magyar vállalkozás részére szállítottak.

Termékvisszahívás: újabb terméket hívtak vissza

Forrás: Illusztráció / Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal a vállalkozások az NKFH-val együttműködve, saját hatáskörben azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozások által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomonköveti.

Termékvisszahívás: ezt kell tudni az érintett termékről Termék: Mung beans/ Mungóbab

Mung beans/ Mungóbab Márka: GOLDEN CHEF

GOLDEN CHEF Kiszerelés: 400 g

400 g MMI: 10/04/2027

10/04/2027 Cikkszám: 4640

4640 Gyártó: Oriental Food Co.,LTD. (Thaiföld)

Oriental Food Co.,LTD. (Thaiföld) Importőr: Asia Express Food (Hollandia)

Asia Express Food (Hollandia) Termékvisszahívás oka: Határértéket meghaladó növényvédőszer tartalom.

A növényvédő szerek (más néven peszticidek) olyan kémiai vagy biológiai anyagok, melyekkel az ember által kártevőnek minősített élő szervezetek elpusztíthatók, vagyis jellegükből adódóan mérgek. A növényvédő szerek alkalmazása szerves része a mai mezőgazdaságnak, felhasználásuk célja a terméshozam növelése, és a minőség javítása. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA) kockázatértékelések alapján határértéket állapít meg az élelmiszerekben maximálisan megengedett növényvédőszer-maradványokra, ezeket a határértékeket szigorúan be kell tartani és tartatni, a tagállamok hatóságai az előírások betartását folyamatosan ellenőrzik.

Kérik, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

