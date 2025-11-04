Ha ebből van otthon, meg ne edd! A hajdú-bihari polcokra is juthatott belőle

A Nemzeti Kereskedelmi- és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) egy újabb termékvisszahívást közölt kedden a weboldalán. Mint írják, a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. az általuk forgalmazott NORVÉG LAZACFILÉ FÜSTÖLT SZELETELT 100G megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben hatósági ellenőrzés keretében végzett vizsgálat során Listeria monocytogenes jelenléte került kimutatásra.

Termékvisszahívás: újabb terméket hívtak vissza

Forrás: Illusztráció / Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomonköveti.

Termékvisszahívás: ezt kell tudni az érintett termékről Megnevezés: NORVÉG LAZACFILÉ FÜSTÖLT SZELETELT 100G

NORVÉG LAZACFILÉ FÜSTÖLT SZELETELT 100G Minőségmegőrzési idő: 20.11.2025

20.11.2025 Tételazonosító : LOT20112025

: LOT20112025 Forgalmazó: SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.

SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. Termékvisszahívás oka: mikrobiológiai nem megfelelőség

Kérik, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

