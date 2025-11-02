1 órája
Szándékosan trükköznek a mobilunkkal a multik? Itt a magyarázat a jelenségre!
Megszólalt a Lidl és a Penny az áruházak leárnyékoltságáról. Hálózati fejlesztésekkel készülnek a térerő problémára, de mi hoztunk pár egyszerű megoldást is.
Csak egészség legyen meg térerő – hangzott el a kétezres évek egyik ismert magyar zenekarának egyik dalszövegében. Bizony, az internetelérés olykor hatalmas áldás, és felettébb bosszantó tud lenni, amikor bevásárlásnál, a pénztárnál állva szembesülünk azzal, hogy nem tudunk belépni az áruház alkalmazásába. Így nemcsak a bevásárlólistához nem férünk hozzá, hanem az elmentett kuponok is elérhetetlenné válnak. Jóval rémisztőbb következmény, hogy bizony, úsznak a gyűjthető pontok is.
Nemrégiben egy debreceni Facebook-csoportban jelent meg egy bejegyzés, melynek szerzője a Faraktár utcai Lidlel kapcsolatban számolt be internetelérési nehézségekről. Többen megjegyezték, hogy az áruházlánc Derék utcai üzletében sem tudnak csatlakozni a világhálóhoz, még 5G-s hálózatról sem. Hasonlóképpen a Mikeprécsi úti Lidlben is kapcsolódási problémákat emlegettek, de ugyanígy köztudott, hogy a Párizsi udvarban lévő Penny-be lépve is megszűnik az internet, de még telefonon sem tudnak ismerőseink elérni az üzletben. Ahogy lenni szokott, a hozzászólások egy része felejthető bolondozás, azonban többen praktikus tanácsokat is megosztottak. Valaki emlékeztetett arra, hogy a Lildben a Lidl Plus alkalmazáshoz rendelt telefonszám alapján is tudja a pénztáros érvényesíteni a kártyát.
Így lehet kiküszöbölni a térerő-problémát
Ugyanígy hasznos lehet, ha a személyre szabott vevői kártyaszámot (amely lehet vonalkód vagy QR-kód) a mobiltelefon képernyőmentés funkciójával már előre eltároljuk a telefonon, így a használathoz nem szükséges hálózatra csatlakozni. Ugyanez érvényes a vonalkódos kuponoknál is. Célszerű lehet a képet a Képgaléria kedvencei közé elmenteni, hogy könnyen elérhető legyen. Amennyiben az áruházi szkenner nem olvassa be azonnal a kódot, hasznos lehet, ha növeljük a telefon fényerejét (ha megfigyeljük, az alkalmazás ezt önmagától megteszi), így a kontraszt miatt láthatóbbá válik az érzékelő számára.
Megdöbbentő azonban, hogy egyes kommentelők igencsak gyanakvóak. Volt, aki azzal a teóriával állt elő, hogy az áruházak szándékosan blokkolják az internetelérést, hogy a vásárlók ne tudják ellenőrizni az árakat a rivális multiknál. Más azt gyanította, ezzel a meghirdetett akciós árukat igyekeznek teljes áron rákényszeríteni a vevőkre. Már-már elszomorító, hogy valaki olyan elmélettel állt elő, miszerint a vállalatok egymás üzleteit árnyékolják le, hogy csökkentsék versenytársaik előnyét.
Sokkal valószínűbb és egyszerűbb indoklás a Faraday-kalitka hatás, amelynek lényege, hogy egy fémháló, illetve épület esetén a vasbeton-szerkezet leárnyékolja a belső teret az elektromágneses hatásoktól, így gyakorlatilag a térerőt is képes semlegesíteni egy térben.
Nem szándékosan árnyékolják le áruházaikat a multik
Megkérdeztük mindkét említett áruházláncot, tudnak-e a problémáról, mit javasolnak a vásárlóknak, és mit tudnak tenni a a vállalatok a nehézség megoldása érdekében.
„Fontos leszögezni, hogy nincs szó szándékos akadályozásról. Azt gondoljuk, hogy termékeink és áraink versenyképesek, amit vásárlóink bárhol, bármikor, akár az interneten is ellenőrizhetnek. Minden vásárlói észrevétel fontos számunkra, amit komolyan veszünk és kivizsgálunk. Ügyfélszolgálatunkra az idei gazdasági évben mindösszesen néhány észrevétel érkezett az áruházak területén tapasztalható térerőre vonatkozóan, azonban a debreceni Faraktár utcai áruházzal kapcsolatban ez idáig nem kaptunk bejelentést” – írta válaszában a Lild Magyarország.
Hozzáteszik, tekintve, hogy a méltán népszerű Lidl Plus alkalmazás működésének is előfeltétele az internetkapcsolat, ezért több éve ingyenes WiFi-szolgáltatást biztosítanak vásárlóinknak az áruházak területén, amit a welcome@lidl azonosítóval tudnak igénybe venni. Erre bárki csatlakozhat, aki elfogadja a használati feltételeket.
Ugyanakkor fontos azt is megjegyezni, hogy az internetelérést több tényező is befolyásolhatja. Egyes építészeti megoldások (például vasbeton szerkezet) korlátozhatják a mobil jel terjedését, így, ha a vásárló mobilszolgáltatójának jele az adott áruház környezetében nem kellően erős, a vétel problémás lehet
– mutattak rá.
Mint írják, a Lidl Magyarország minden esetben azon dolgozik, hogy a vásárlói könnyen, gyorsan, egyszerűen intézhessék a mindennapi bevásárlást. Ezzel összhangban folyamatosan fejlesztik informatikai rendszereiket is, és mindent megtesznek azért, hogy maximálisan kiszolgálják a vásárlói igényeket.
Megtudtuk azt is, a WiFi-kapcsolat stabilitásának növelése érdekében jelen pillanatban is folyamatban van az áruházak internetkapcsolatának sávszélességbővítése, ezzel is elősegítve azt, hogy a vásárlók problémamentesen tudják használni készülékeiket. Mindemellett megvizsgálták a mobil internetszolgáltatások (4G, illetve 5G) jelének áruházaikban történő erősítésének lehetőségét is. Erre jogszabályi okokból kizárólag a telekommunikációs szolgáltatóknak van lehetősége, akikkel már felvették a kapcsolatot egy esetleges közös projekt elindítására.
A Penny is fejleszti a hálózatát
Hasonló választ kaptunk a Penny Magyarországtól is. Mint megtudtuk, az áruházlánc üzleteiben ingyenes WiFi-hálózat érhető el, amelyhez a vásárlók csatlakozhatnak. Egyes üzletekben előfordulhatnak WiFi elérési problémák, leárnyékolás, vagy egyéb hálózati okok miatt. Közölték, a Penny számára a vásárlók kényelme kiemelten fontos, ezért 2026-ban országos szintű technikai fejlesztést indítanak valamennyi üzletükben, amely várhatóan tovább javítja majd az ingyenes WiFi-hálózat minőségét és lefedettségét.
