Szándékosan trükköznek a mobilunkkal a multik? Itt a magyarázat a jelenségre!

Csak egészség legyen meg térerő – hangzott el a kétezres évek egyik ismert magyar zenekarának egyik dalszövegében. Bizony, az internetelérés olykor hatalmas áldás, és felettébb bosszantó tud lenni, amikor bevásárlásnál, a pénztárnál állva szembesülünk azzal, hogy nem tudunk belépni az áruház alkalmazásába. Így nemcsak a bevásárlólistához nem férünk hozzá, hanem az elmentett kuponok is elérhetetlenné válnak. Jóval rémisztőbb következmény, hogy bizony, úsznak a gyűjthető pontok is.

Nemrégiben egy debreceni Facebook-csoportban jelent meg egy bejegyzés, melynek szerzője a Faraktár utcai Lidlel kapcsolatban számolt be internetelérési nehézségekről. Többen megjegyezték, hogy az áruházlánc Derék utcai üzletében sem tudnak csatlakozni a világhálóhoz, még 5G-s hálózatról sem. Hasonlóképpen a Mikeprécsi úti Lidlben is kapcsolódási problémákat emlegettek, de ugyanígy köztudott, hogy a Párizsi udvarban lévő Penny-be lépve is megszűnik az internet, de még telefonon sem tudnak ismerőseink elérni az üzletben. Ahogy lenni szokott, a hozzászólások egy része felejthető bolondozás, azonban többen praktikus tanácsokat is megosztottak. Valaki emlékeztetett arra, hogy a Lildben a Lidl Plus alkalmazáshoz rendelt telefonszám alapján is tudja a pénztáros érvényesíteni a kártyát.

Így lehet kiküszöbölni a térerő-problémát

Ugyanígy hasznos lehet, ha a személyre szabott vevői kártyaszámot (amely lehet vonalkód vagy QR-kód) a mobiltelefon képernyőmentés funkciójával már előre eltároljuk a telefonon, így a használathoz nem szükséges hálózatra csatlakozni. Ugyanez érvényes a vonalkódos kuponoknál is. Célszerű lehet a képet a Képgaléria kedvencei közé elmenteni, hogy könnyen elérhető legyen. Amennyiben az áruházi szkenner nem olvassa be azonnal a kódot, hasznos lehet, ha növeljük a telefon fényerejét (ha megfigyeljük, az alkalmazás ezt önmagától megteszi), így a kontraszt miatt láthatóbbá válik az érzékelő számára.

Megdöbbentő azonban, hogy egyes kommentelők igencsak gyanakvóak. Volt, aki azzal a teóriával állt elő, hogy az áruházak szándékosan blokkolják az internetelérést, hogy a vásárlók ne tudják ellenőrizni az árakat a rivális multiknál. Más azt gyanította, ezzel a meghirdetett akciós árukat igyekeznek teljes áron rákényszeríteni a vevőkre. Már-már elszomorító, hogy valaki olyan elmélettel állt elő, miszerint a vállalatok egymás üzleteit árnyékolják le, hogy csökkentsék versenytársaik előnyét.

Sokkal valószínűbb és egyszerűbb indoklás a Faraday-kalitka hatás, amelynek lényege, hogy egy fémháló, illetve épület esetén a vasbeton-szerkezet leárnyékolja a belső teret az elektromágneses hatásoktól, így gyakorlatilag a térerőt is képes semlegesíteni egy térben.

Nem szándékosan árnyékolják le áruházaikat a multik

Megkérdeztük mindkét említett áruházláncot, tudnak-e a problémáról, mit javasolnak a vásárlóknak, és mit tudnak tenni a a vállalatok a nehézség megoldása érdekében.