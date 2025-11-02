Gyönyörű képeken az őszi avarba bújtatott temető Debrecenben

Mindenszentek és halottak napja idején a debreceni temető is megtelt élettel: családok, barátok, idősek és fiatalok egyaránt ellátogattak szeretteik nyughelyéhez. Ahogy az ősz megérkezett Debrecenbe és a fák lassan lehullajtják arany- és rozsdaszín leveleiket, ezek puha takaróként borítják be a régi sírköveket. A város zajától távol, a temetők ösvényein sétálva az ember különös békét érez – mintha a természet és az emlékezés összeérne egyetlen, halk lélegzetvételben.

Csodálatos felvételeken az őszi temető Debrecenben halottak napján

Forrás: Katona Ákos

Őszi temető Debrecenben

Az őszi temető nem pusztán a gyász helye, hanem a csendes elmélyülés tere is. A régi sírkövek között sétálva érezzük a történelem súlyát, a város múltjának lenyomatát. Minden név, minden virág, minden gyertyaláng egy történetet mesél – a szeretetről, a veszteségről, az idő múlásáról.

Halottak napján fotóriporterünk kilátogatott a Debreceni Köztemetőbe, a képeket itt lehet megtekinteni: