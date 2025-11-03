2 órája
Nem marad el a debreceni régiségvásár – sőt, három alkalommal is jön még idén, mutatjuk az időpontokat!
Jó hír a gyűjtőknek és kincsvadászoknak: a Debreceni Régiségvásár novemberben és decemberben is várja az érdeklődőket.
A Debreceni Régiségvásár szervezője, Máté László a vásár közösségi oldalán hívta fel a figyelmet, hogy november 9-én, vasárnap ismét megnyílnak a standok a régiségek szerelmesei előtt. A bejegyzés szerint kellemes őszi idő várható, így minden adott lesz egy hangulatos, múltidéző naphoz.
További két alkalommal is lesz még régiségvásár
A szervező hangsúlyozta, hogy a korábbi hírekkel ellentétben nem ez lesz az utolsó vásár az évben, csupán bővített területen rendezik meg a következő alkalmat, ami félreértésre adott okot.
Ebben az évben még november 23-án és december 14-én, vasárnap is lesz régiségvásár
– tette hozzá, kiemelve, hogy ezek az időpontok fixek és nem változnak.
A Debreceni Régiségvásár így továbbra is várja a gyűjtőket, kincsvadászokat és antikrajongókat.
