Nem marad el a debreceni régiségvásár – sőt, három alkalommal is jön még idén, mutatjuk az időpontokat!

A Debreceni Régiségvásár szervezője, Máté László a vásár közösségi oldalán hívta fel a figyelmet, hogy november 9-én, vasárnap ismét megnyílnak a standok a régiségek szerelmesei előtt. A bejegyzés szerint kellemes őszi idő várható, így minden adott lesz egy hangulatos, múltidéző naphoz.

November 9-én, vasárnap ismét megnyílik a Debreceni Régiségvásár

Forrás: Napló-archív

További két alkalommal is lesz még régiségvásár

A szervező hangsúlyozta, hogy a korábbi hírekkel ellentétben nem ez lesz az utolsó vásár az évben, csupán bővített területen rendezik meg a következő alkalmat, ami félreértésre adott okot.

Ebben az évben még november 23-án és december 14-én, vasárnap is lesz régiségvásár

– tette hozzá, kiemelve, hogy ezek az időpontok fixek és nem változnak.

A Debreceni Régiségvásár így továbbra is várja a gyűjtőket, kincsvadászokat és antikrajongókat.

Ajánljuk még: