1 órája
Alkoss te is Égerházi nyomában! – Különleges rajzpályázatot hirdettek a 100 éves évforduló tiszteletére
A neves hajdúhadházi festőművész, Égerházi Imre születésének századik évfordulója alkalmából különleges rajzpályázatot hirdetett Hajdúhadház Város Önkormányzata.
„Égerházi 100!” – ezzel a mottóval hirdetett rajzpályázatot Hajdúhadház Város Önkormányzata, hogy méltó módon emlékezzen meg Égerházi Imre festőművész születésének 100. évfordulójáról. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok és felnőttek egyaránt megmutathassák, hogyan látják az alkotó világát, valamint a város múltját és jelenét Égerházi szellemiségében – derült ki az önkormányzat Facebook-posztjából.
A rajzpályázat három témakörben várja az alkotásokat:
- Égerházi világa – a művész munkásságából inspirálódó tájképek, falusi életképek, hagyományokat megidéző alkotások.
- Hajdúhadház egykor és ma – a település jellegzetes épületei, utcái és mindennapjai.
- Száz év színekben – szabadon választott téma Égerházi stílusában, színvilágában.
A technika szabadon választható, a képeket A/4-es vagy A/3-as méretben várják. A pályamunkákat személyesen kell leadni a Csokonai Művelődési Házban (Hajdúhadház, Bocskai tér 3.), legkésőbb 2025. december 3-ig.
Korosztályi kategóriák:
- Gyermek (6–10 év)
- Felső tagozat (10–14 év)
- Középiskolás (14–18 év)
- Felnőtt (19 év felett)
A szervezők kérik, hogy a pályamunkák hátoldalán szerepeljen az alkotó neve, életkora, elérhetősége és e-mail címe.
A rajzpályázat nemcsak tisztelgés egy helyi alkotó előtt, hanem lehetőség a fiatal tehetségek számára, hogy Égerházi Imre nyomdokain saját szemszögből mutassák be Hajdúhadház múltját és szépségét.
Ajánljuk még:
Három gyerek is megsérült, autó és traktor ütközött Debrecennél - fotókkal!
Biliárdasztal simaságú utakat építenek Hajdú-Biharban! Csak kapkodjuk a fejünket, annyi helyen lesz fejlesztés