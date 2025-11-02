Alkoss te is Égerházi nyomában! – Különleges rajzpályázatot hirdettek a 100 éves évforduló tiszteletére

„Égerházi 100!” – ezzel a mottóval hirdetett rajzpályázatot Hajdúhadház Város Önkormányzata, hogy méltó módon emlékezzen meg Égerházi Imre festőművész születésének 100. évfordulójáról. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok és felnőttek egyaránt megmutathassák, hogyan látják az alkotó világát, valamint a város múltját és jelenét Égerházi szellemiségében – derült ki az önkormányzat Facebook-posztjából.

Különleges rajzpályázatot hirdetett Hajdúhadház Város Önkormányzata

Forrás: Illusztráció / MW-archív

A rajzpályázat három témakörben várja az alkotásokat:

Égerházi világa – a művész munkásságából inspirálódó tájképek, falusi életképek, hagyományokat megidéző alkotások.

– a művész munkásságából inspirálódó tájképek, falusi életképek, hagyományokat megidéző alkotások. Hajdúhadház egykor és ma – a település jellegzetes épületei, utcái és mindennapjai.

– a település jellegzetes épületei, utcái és mindennapjai. Száz év színekben – szabadon választott téma Égerházi stílusában, színvilágában.

A technika szabadon választható, a képeket A/4-es vagy A/3-as méretben várják. A pályamunkákat személyesen kell leadni a Csokonai Művelődési Házban (Hajdúhadház, Bocskai tér 3.), legkésőbb 2025. december 3-ig.

Korosztályi kategóriák: Gyermek (6–10 év)

Felső tagozat (10–14 év)

Középiskolás (14–18 év)

Felnőtt (19 év felett)

A szervezők kérik, hogy a pályamunkák hátoldalán szerepeljen az alkotó neve, életkora, elérhetősége és e-mail címe.

A rajzpályázat nemcsak tisztelgés egy helyi alkotó előtt, hanem lehetőség a fiatal tehetségek számára, hogy Égerházi Imre nyomdokain saját szemszögből mutassák be Hajdúhadház múltját és szépségét.

Ajánljuk még: