Ez a debreceni parkoló el van átkozva? - ne csodálkozz, ha itt a te kocsidat is összetörik!
Újabb hajmeresztő jelenségre hívták fel a figyelmet. A debreceni parkolóban még nem, a kommentfalakon már kissé el is szabadultak az indulatok!
Ismét a parkolás témaköre tartja lázban a cívisvárosiakat! A Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban a napokban jelent meg egy bejegyzés, amely egy igen bosszantó jelenségre világított rá: a debreceni parkolókban sokszor előfordul, hogy egyes sofőrök a parkolók fordulóiban hagyják autóikat. Mindamellett, hogy ez szembe megy a várakozás szabályaival, még balesetveszélyes helyzeteket is teremt, hiszen korlátozza a látóteret és szűkíti a kanyarok ívét. Nem is csoda, hogy könnyebben és sűrűbben megtörténik a baj egy tömött parkolóban...
Balul sült el a parkolás Debrecenben
A bejegyzés létrehozója nem csupán a jelenségre hívta fel a figyelmet, feltöltött fotójával élő példán demonstrálta a rossz parkolási szokás megjelenését a Jerikó utca Füredi felőli végén. A bejegyzés apropója egyébként az volt, hogy a posztoló itt fültanúja volt egy ütközésnek: hallotta, amint egy kanyarodó autó nekiütközik és bezúzza egy kanyarban, tilosban parkoló autó lámpáját, ennek a sofőrnek szeretett volna üzenni.
A kommentelőknek persze a bosszantó jelenséget látva több sem kellett...
Aki a fordulóban parkol, meg is érdemli! Itt nálunk van olyan, aki akkor is oda áll, ha van szabad hely...
– árulta el az egyik hozzászóló.
Ha szabályosan parkolna, lehet nem lenne ilyen gond!
– jegyezte meg egy másik, erre persze többen is rátromfoltak, mondván, aki ott parkol, meg is érdemli.
Kinek van igaza? Ezt az olvasóra bízzuk!
