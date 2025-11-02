november 2., vasárnap

Achilles névnap

15°
+18
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Még ilyet!

1 órája

Ez a debreceni parkoló el van átkozva? - ne csodálkozz, ha itt a te kocsidat is összetörik!

Címkék#facebook#debrecen#debrecenben hallottam#parkolás

Újabb hajmeresztő jelenségre hívták fel a figyelmet. A debreceni parkolóban még nem, a kommentfalakon már kissé el is szabadultak az indulatok!

Haon.hu

Ismét a parkolás témaköre tartja lázban a cívisvárosiakat! A Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban a napokban jelent meg egy bejegyzés, amely egy igen bosszantó jelenségre világított rá: a debreceni parkolókban sokszor előfordul, hogy egyes sofőrök a parkolók fordulóiban hagyják autóikat. Mindamellett, hogy ez szembe megy a várakozás szabályaival, még balesetveszélyes helyzeteket is teremt, hiszen korlátozza a látóteret és szűkíti a kanyarok ívét. Nem is csoda, hogy könnyebben és sűrűbben megtörténik a baj egy tömött parkolóban...

Ez a debreceni parkoló el van átkozva? - ne csodálkozz, ha itt a te kocsidat is összetörik!
Ez a debreceni parkoló el van átkozva? - ne csodálkozz, ha itt a te kocsidat is összetörik!
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Balul sült el a parkolás Debrecenben

A bejegyzés létrehozója nem csupán a jelenségre hívta fel a figyelmet, feltöltött fotójával élő példán demonstrálta a rossz parkolási szokás megjelenését a Jerikó utca Füredi felőli végén. A bejegyzés apropója egyébként az volt, hogy a posztoló itt fültanúja volt egy ütközésnek: hallotta, amint egy kanyarodó autó nekiütközik és bezúzza egy kanyarban, tilosban parkoló autó lámpáját, ennek a sofőrnek szeretett volna üzenni. 

Látatlanban is szétszedték a kommentelők a tilosban parkoló autó gazdáját
Forrás: Facebook / Debrecenben Hallottam

A kommentelőknek persze a bosszantó jelenséget látva több sem kellett...

Aki a fordulóban parkol, meg is érdemli! Itt nálunk van olyan, aki akkor is oda áll, ha van szabad hely...

– árulta el az egyik hozzászóló.

Ha szabályosan parkolna, lehet nem lenne ilyen gond!

– jegyezte meg egy másik, erre persze többen is rátromfoltak, mondván, aki ott parkol, meg is érdemli.

Kinek van igaza? Ezt az olvasóra bízzuk!

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu