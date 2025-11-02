Ismét a parkolás témaköre tartja lázban a cívisvárosiakat! A Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban a napokban jelent meg egy bejegyzés, amely egy igen bosszantó jelenségre világított rá: a debreceni parkolókban sokszor előfordul, hogy egyes sofőrök a parkolók fordulóiban hagyják autóikat. Mindamellett, hogy ez szembe megy a várakozás szabályaival, még balesetveszélyes helyzeteket is teremt, hiszen korlátozza a látóteret és szűkíti a kanyarok ívét. Nem is csoda, hogy könnyebben és sűrűbben megtörténik a baj egy tömött parkolóban...

Ez a debreceni parkoló el van átkozva? - ne csodálkozz, ha itt a te kocsidat is összetörik!

Balul sült el a parkolás Debrecenben

A bejegyzés létrehozója nem csupán a jelenségre hívta fel a figyelmet, feltöltött fotójával élő példán demonstrálta a rossz parkolási szokás megjelenését a Jerikó utca Füredi felőli végén. A bejegyzés apropója egyébként az volt, hogy a posztoló itt fültanúja volt egy ütközésnek: hallotta, amint egy kanyarodó autó nekiütközik és bezúzza egy kanyarban, tilosban parkoló autó lámpáját, ennek a sofőrnek szeretett volna üzenni.

Látatlanban is szétszedték a kommentelők a tilosban parkoló autó gazdáját

A kommentelőknek persze a bosszantó jelenséget látva több sem kellett...

Aki a fordulóban parkol, meg is érdemli! Itt nálunk van olyan, aki akkor is oda áll, ha van szabad hely...

– árulta el az egyik hozzászóló.

Ha szabályosan parkolna, lehet nem lenne ilyen gond!

– jegyezte meg egy másik, erre persze többen is rátromfoltak, mondván, aki ott parkol, meg is érdemli.

Kinek van igaza? Ezt az olvasóra bízzuk!

