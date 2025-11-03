Leállt az egyik nagybank, ne csodálkozz, ha nem tudsz fizetni

Az OTP Bank hivatalos weboldalán olvasható, hogy jelenleg néhány ügyfelük (lakossági és vállalati) belépési nehézséget tapasztal az internet- és mobilbank felületén, míg más ügyfeleknél nincs ilyen probléma.

Több hajdú-bihari lakost is érintheti az a nehézség az OTP Banknál

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Mint írják, kollégáik nagy erőkkel dolgoznak azon, hogy a rendszer működése mielőbb megfelelő legyen. Megértésüket köszönik.

