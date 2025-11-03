november 3., hétfő

Leállt az egyik nagybank, ne csodálkozz, ha nem tudsz fizetni

Folyamatosan dolgoznak a problémán. Több hajdú-bihari lakost is érinthet ez a nehézség.

Haon.hu

Az OTP Bank hivatalos weboldalán olvasható, hogy jelenleg néhány ügyfelük (lakossági és vállalati) belépési nehézséget tapasztal az internet- és mobilbank felületén, míg más ügyfeleknél nincs ilyen probléma. 

Mint írják, kollégáik nagy erőkkel dolgoznak azon, hogy a rendszer működése mielőbb megfelelő legyen. Megértésüket köszönik.

