Leállt az egyik nagybank, ne csodálkozz, ha nem tudsz fizetni
Folyamatosan dolgoznak a problémán. Több hajdú-bihari lakost is érinthet ez a nehézség.
Az OTP Bank hivatalos weboldalán olvasható, hogy jelenleg néhány ügyfelük (lakossági és vállalati) belépési nehézséget tapasztal az internet- és mobilbank felületén, míg más ügyfeleknél nincs ilyen probléma.
Mint írják, kollégáik nagy erőkkel dolgoznak azon, hogy a rendszer működése mielőbb megfelelő legyen. Megértésüket köszönik.
