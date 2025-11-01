38 perce
Gyönyörű felvételeken mutatjuk, ahogyan fényárba borult a debreceni temető november 1-jén
Lenyűgöző, ugyanakkor szívszorító látványt nyújt ezen a hétvégén a debreceni temető. Mindenszentek és a halottak napja alkalmából gyúltak a gyertyák a síroknál.
Mindenszentek és halottak napja idején rengetegen indulnak meg szeretteik sírjához, hogy gyertyákkal, mécsesekkel és virágokkal emlékezzenek meg mindazokról, akik már nincsenek köztünk. Szombaton páratlanul szép idő fogadta a debreceni köztemetőbe kilátogatókat, éppen ezért nem csoda, hogy már a délutáni órákban is sokan keresték fel családtagjaik, ismerőseik végső nyughelyét.
Már a hétvége első napján is a szokottnál több virág borította be a sírokat és mécsesek ezernyi apró lángja borította fényárba a temetőt, amelyről fotóriporterünk egy képválogatást is készített:
Így festett a debreceni temető november 1-jénFotók: Batta Gergő
Alábbi videónkon megnézheted, hogyan ragyogták be a mécsesek fényei napnyugtakor a temetőt:
