november 1., szombat

Marianna névnap

11°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Emlékezés

38 perce

Gyönyörű felvételeken mutatjuk, ahogyan fényárba borult a debreceni temető november 1-jén

Címkék#debrecen#Halottak Napja#temető

Lenyűgöző, ugyanakkor szívszorító látványt nyújt ezen a hétvégén a debreceni temető. Mindenszentek és a halottak napja alkalmából gyúltak a gyertyák a síroknál.

Haon.hu

Mindenszentek és halottak napja idején rengetegen indulnak meg szeretteik sírjához, hogy gyertyákkal, mécsesekkel és virágokkal emlékezzenek meg mindazokról, akik már nincsenek köztünk. Szombaton páratlanul szép idő fogadta a debreceni köztemetőbe kilátogatókat, éppen ezért nem csoda, hogy már a délutáni órákban is sokan keresték fel családtagjaik, ismerőseik végső nyughelyét. 

BG20251101_esti_koztemeto_fenyek_HAON_150
Fényárba borult a debreceni temető mindenszentek napján
Forrás: Batta Gergő

Már a hétvége első napján is a szokottnál több virág borította be a sírokat és mécsesek ezernyi apró lángja borította fényárba a temetőt, amelyről fotóriporterünk egy képválogatást is készített:

Így festett a debreceni temető november 1-jén

Fotók: Batta Gergő

Alábbi videónkon megnézheted, hogyan ragyogták be a mécsesek fényei napnyugtakor a temetőt:

Ajánljuk még:

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu