Gyönyörű felvételeken mutatjuk, ahogyan fényárba borult a debreceni temető november 1-jén

Mindenszentek és halottak napja idején rengetegen indulnak meg szeretteik sírjához, hogy gyertyákkal, mécsesekkel és virágokkal emlékezzenek meg mindazokról, akik már nincsenek köztünk. Szombaton páratlanul szép idő fogadta a debreceni köztemetőbe kilátogatókat, éppen ezért nem csoda, hogy már a délutáni órákban is sokan keresték fel családtagjaik, ismerőseik végső nyughelyét.

Fényárba borult a debreceni temető mindenszentek napján

Forrás: Batta Gergő

Már a hétvége első napján is a szokottnál több virág borította be a sírokat és mécsesek ezernyi apró lángja borította fényárba a temetőt, amelyről fotóriporterünk egy képválogatást is készített: