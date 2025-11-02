Hagyományosan november elsején, mindenszentekkor emlékeznek meg Hajdúszoboszló hősi halottairól és elhurcolt áldozatairól - írta szombaton közösségi oldalán Czeglédi Gyula, a város polgármestere. Az I. Világháborús emlékműnél emlékbeszédet mondott dr. Szálkai Tamás történész, főlevéltáros, verset mondott Bálint Róbert Márton, valamint imát mondott Czető Norbert református lelkész. A II. Világháborús emlékműnél Lipták József római katolikus esperes és Fekete András gorög katolikus parókus imádkozott az elhunytakért és a békéért.

Mindenszentek napján a hősi halottakra emlékeztek Hajdúszoboszlón

Forrás: Facebook/Czeglédi Gyula

A résztvevők továbbá elhelyezték az emlékezés koszorúit és mécseseit: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, a történelmi egyházak, a Fidesz, a Keresztény Értelmiségiek Egyesülete, a Hajdúszoboszlói Városszépítő Egyesület, a Bocskai István Múzeum, a Hajdúszoboszlói Német Nemzetiségi Önkormányzat.

