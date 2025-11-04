november 4., kedd

Károly névnap

14°
+15
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megemlékezés

1 órája

Debrecenben is emlékeztek 1956 novemberének eseményeire – fotókkal

Címkék#kopjafa#Iván Kovács László#gyásznap#koszorúzás

Koszorúzásokkal emlékeztek Debrecenben a nemzeti gyásznapon.

Haon.hu

Debrecen önkormányzata 2025. november 4-én, a nemzeti gyásznapon az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének emléknapja tiszteletére megemlékezést és koszorúzásokat rendezett több helyszínen. Reggel felvonták majd félárbócra engedték a Kossuth téren Magyarország lobogóját, ezután Iván Kovács László emléktábláját koszorúzták meg a DSZC Bethlen Gábor Közgazdasági Technikum és Kollégium épületének falán.

BG20251104_56_koszoruzas_koztemeto_HAON_234
A Debreceni Köztemetőben lévő '56-os kopjafánál is zajlott megemlékezés
Fotó: Batta Gergő

Tíz órakor a Debreceni Köztemetőben lévő '56-os kopjafánál folytatódott a megemlékezés, ahol Széles Diána alpolgármester mondott beszédet, majd a különböző szervezetek, intézmények képviselői, valamint a civilek helyezték el koszorúikat. Emellett a Kossuth laktanyában, az 1956 katonai áldozatainak emléktáblájánál is tisztelegtek az áldozatok előtt.

Képeinken a Debreceni Köztemetőben tartott ünnepség látható:

Koszorúzás a Debreceni Köztemetőben lévő '56-os kopjafánál

Fotók: Batta Gergő

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu