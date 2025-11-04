Debrecenben is emlékeztek 1956 novemberének eseményeire – fotókkal

Debrecen önkormányzata 2025. november 4-én, a nemzeti gyásznapon az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének emléknapja tiszteletére megemlékezést és koszorúzásokat rendezett több helyszínen. Reggel felvonták majd félárbócra engedték a Kossuth téren Magyarország lobogóját, ezután Iván Kovács László emléktábláját koszorúzták meg a DSZC Bethlen Gábor Közgazdasági Technikum és Kollégium épületének falán.

A Debreceni Köztemetőben lévő '56-os kopjafánál is zajlott megemlékezés

Fotó: Batta Gergő

Tíz órakor a Debreceni Köztemetőben lévő '56-os kopjafánál folytatódott a megemlékezés, ahol Széles Diána alpolgármester mondott beszédet, majd a különböző szervezetek, intézmények képviselői, valamint a civilek helyezték el koszorúikat. Emellett a Kossuth laktanyában, az 1956 katonai áldozatainak emléktáblájánál is tisztelegtek az áldozatok előtt.

Képeinken a Debreceni Köztemetőben tartott ünnepség látható: