Néhány hete fontos mérföldkőhöz érkezett a McDonald’s hazai hálózatának fejlesztése: megnyitott a legújabb debreceni egység a város szívében, a Piac utcai MÁV-székházban. A McDonald’s új étterme a cívisváros egyik legfrekventáltabb pontján nyílt meg, és a modern megoldások mellett is jól illeszkedik Debrecen történelmi belvárosának arculatába. Az egység két igényes terasszal várja a vendégeket a Piac és a Zamenhof utcákon, akik így a jó időben, a belváros forgatagában is élvezhetik a „mekizés” élményét.

Megkérdeztük, miért nincs játszósarok az új McDonald’s étteremben Debrecenben

Forrás: noguchi.hu

McDonald’s étteremben játszósarok

Az új McDonald’s étteremmel kapcsolatban többen jelezték, hiányolják a játszósarkot, sokan szerették azt, nem értik, miért nem oldották meg úgy, ahogyan az Arany János utcai étteremben volt. Erre reagálva Cserháti Gabriella, a hazai McDonald’s debreceni egységeit üzemeltető franchise partnere megosztotta portálunkkal, a válasz egyszerű.

Azért nincs játszósarok a Piac utcai vendéglátóhelyen, mert egyszerűen nincs rá elég hely. Nincs akkora a helyiség, hogy egy játszósarok kényelmesen helyet kapjon. Azonban több éttermünkben van rá lehetőség, hogy a gyerekek kikapcsolódjanak. A Füredi úti Mekinél és a Monostorpályi útinál van kinti, míg a Kishegyesi úti étteremben benti csúszda van, amiket tudnak használni a gyerekeket

– fogalmazott.

McDonald’s Debrecenben: Debrecen, Kishegyesi u. 2.

Debrecen, Füredi út 59/c.

Debrecen, Monostorpályi út 1–3.

Debrecen Plaza

Debrecen, Piac u. 18.

