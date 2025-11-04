november 4., kedd

Miért nincs játszósarok az új McDonald’s étteremben Debrecenben?

A McDonald’s új étterme a cívisváros egyik legfrekventáltabb pontján nyílt meg. Megkérdeztük, miért nincs játszósarok az új McDonald’s étteremben Debrecenben.

Haon.hu
Miért nincs játszósarok az új McDonald’s étteremben Debrecenben?

Az új McDonald’s étteremmel kapcsolatban többen jelezték, hiányolják a játszósarkot

Forrás: Napló-archív

Néhány hete fontos mérföldkőhöz érkezett a McDonald’s hazai hálózatának fejlesztése: megnyitott a legújabb debreceni egység a város szívében, a Piac utcai MÁV-székházban. A McDonald’s új étterme a cívisváros egyik legfrekventáltabb pontján nyílt meg, és a modern megoldások mellett is jól illeszkedik Debrecen történelmi belvárosának arculatába. Az egység két igényes terasszal várja a vendégeket a Piac és a Zamenhof utcákon, akik így a jó időben, a belváros forgatagában is élvezhetik a „mekizés” élményét.

McDonald’s
Megkérdeztük, miért nincs játszósarok az új McDonald’s étteremben Debrecenben
Forrás: noguchi.hu

McDonald’s étteremben játszósarok

Az új McDonald’s étteremmel kapcsolatban többen jelezték, hiányolják a játszósarkot, sokan szerették azt, nem értik, miért nem oldották meg úgy, ahogyan az Arany János utcai étteremben volt. Erre reagálva Cserháti Gabriella, a hazai McDonald’s debreceni egységeit üzemeltető franchise partnere megosztotta portálunkkal, a válasz egyszerű. 

Azért nincs játszósarok a Piac utcai vendéglátóhelyen, mert egyszerűen nincs rá elég hely. Nincs akkora a helyiség, hogy egy játszósarok kényelmesen helyet kapjon. Azonban több éttermünkben van rá lehetőség, hogy a gyerekek kikapcsolódjanak. A Füredi úti Mekinél és a Monostorpályi útinál van kinti, míg a Kishegyesi úti étteremben benti csúszda van, amiket tudnak használni a gyerekeket

 – fogalmazott.

McDonald’s Debrecenben:

  • Debrecen, Kishegyesi u. 2.
  • Debrecen, Füredi út 59/c.
  • Debrecen, Monostorpályi út 1–3.
  • Debrecen Plaza
  • Debrecen, Piac u. 18.

