Olyan Lidl nyit ki Hajdú-Biharban, amilyet még nem látott a környék
A megszokott árakkal és minőséggel várják a vásárlókat. Faluról falura járnak majd, folyamatosan bővül a lista! Kiderül, öt településen is megjelenik a Lidl mozgóboltja Hajdú-Biharban
Október közepén indult útnak a Lidl mozgóboltja, egy mozgó üzletté átalakított Renault kisbusszal járják az ország kisebb településeit, hogy a faluközpontokba kitelepülve vásárlási lehetőséget biztosítsanak azoknak is, akiknek nincs a közelében nagyobb áruházlánc. Folyamatosan bővülő listán követhetjük nyomon, mikor, hol parkol le a mozgóbolt. November első két hetében 5 hajdú-bihari településen is vásárlási lehetőséget kínálnak a falubelieknek, ezzel is megspórolva nekik egy hosszabb autóutat, hiszen van olyan helység, melyhez a legközelebbi üzlet 29 kilométerre van.
Az üzletlánc korábbi tájékoztatása szerint, a LIDL mozgóboltjában mintegy 80 termék kapható. A Lidl 4 keréken kínálatában helyet kaptak zöldségek és gyümölcsök, tejtermékek, szárazáruk, de még konzervek és fagyasztott termékek is, sőt az alapvető élelmiszerek mellett tisztálkodó- és takarítószerek.
Minden termék ugyanazon az áron lesz elérhető, mint az ország összes többi Lidl üzletében.
Idén 48 faluba fog ellátogatni a mozgó üzlet, ezeken a településeken összesen 28 ezer ember lakik, a legkisebb falu mindössze 100 lakóval rendelkezik.
Hajdú-Biharba jön a Lidl mozgóboltja
Az áruház weboldalán a frissített listán az eddig ismert folyási kitelepülésen túl újabb vármegyénkbeli települések tűntek fel – három a berettyóújfalui, egy pedig a püspökladányi járásból.
Lidl mozgóbolt Hajdú-Biharban:
- November 6. 13:00-16:00 Folyás (lakosságszám: 259 fő)
- November 11. 7:00-11:00 Mezőpeterd (lakosságszám: 540 fő)
- November 11. 13:00-16:00 Told (lakosságszám: 286 fő)
- November 12. 7:00-11:00 Bihardancsháza (lakosságszám: 154 fő)
- November 12. 13:00-16:00 Vekerd (lakosságszám: 105 fő)
