Olyan Lidl nyit ki Hajdú-Biharban, amilyet még nem látott a környék

Október közepén indult útnak a Lidl mozgóboltja, egy mozgó üzletté átalakított Renault kisbusszal járják az ország kisebb településeit, hogy a faluközpontokba kitelepülve vásárlási lehetőséget biztosítsanak azoknak is, akiknek nincs a közelében nagyobb áruházlánc. Folyamatosan bővülő listán követhetjük nyomon, mikor, hol parkol le a mozgóbolt. November első két hetében 5 hajdú-bihari településen is vásárlási lehetőséget kínálnak a falubelieknek, ezzel is megspórolva nekik egy hosszabb autóutat, hiszen van olyan helység, melyhez a legközelebbi üzlet 29 kilométerre van.

November első két hetében 5 hajdú-bihari településre is begurul a Lidl mozgóboltja

Forrás: MW-archív

Az üzletlánc korábbi tájékoztatása szerint, a LIDL mozgóboltjában mintegy 80 termék kapható. A Lidl 4 keréken kínálatában helyet kaptak zöldségek és gyümölcsök, tejtermékek, szárazáruk, de még konzervek és fagyasztott termékek is, sőt az alapvető élelmiszerek mellett tisztálkodó- és takarítószerek.

Minden termék ugyanazon az áron lesz elérhető, mint az ország összes többi Lidl üzletében.

Idén 48 faluba fog ellátogatni a mozgó üzlet, ezeken a településeken összesen 28 ezer ember lakik, a legkisebb falu mindössze 100 lakóval rendelkezik.

Hajdú-Biharba jön a Lidl mozgóboltja

Az áruház weboldalán a frissített listán az eddig ismert folyási kitelepülésen túl újabb vármegyénkbeli települések tűntek fel – három a berettyóújfalui, egy pedig a püspökladányi járásból.

Lidl mozgóbolt Hajdú-Biharban: