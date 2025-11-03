november 3., hétfő

Olyan Lidl nyit ki Hajdú-Biharban, amilyet még nem látott a környék

Címkék#Berettyóújfalu#Lidl#bolt#Vekerd#Mezőpeterd#Folyás#bihardancsháza

A megszokott árakkal és minőséggel várják a vásárlókat. Faluról falura járnak majd, folyamatosan bővül a lista! Kiderül, öt településen is megjelenik a Lidl mozgóboltja Hajdú-Biharban

Haon.hu

Október közepén indult útnak a Lidl mozgóboltja, egy mozgó üzletté átalakított Renault kisbusszal járják az ország kisebb településeit, hogy a faluközpontokba kitelepülve vásárlási lehetőséget biztosítsanak azoknak is, akiknek nincs a közelében nagyobb áruházlánc. Folyamatosan bővülő listán követhetjük nyomon, mikor, hol parkol le a mozgóbolt. November első két hetében 5 hajdú-bihari településen is vásárlási lehetőséget kínálnak a falubelieknek, ezzel is megspórolva nekik egy hosszabb autóutat, hiszen van olyan helység, melyhez a legközelebbi üzlet 29 kilométerre van. 

20251016_Lidl_mozgobolt_008_VZ
 November első két hetében 5 hajdú-bihari településre is begurul a Lidl mozgóboltja
Forrás: MW-archív

Az üzletlánc korábbi tájékoztatása szerint, a LIDL mozgóboltjában mintegy 80 termék kapható. A Lidl 4 keréken kínálatában helyet kaptak zöldségek és gyümölcsök, tejtermékek, szárazáruk, de még konzervek és fagyasztott termékek is, sőt az alapvető élelmiszerek mellett tisztálkodó- és takarítószerek.

Minden termék ugyanazon az áron lesz elérhető, mint az ország összes többi Lidl üzletében.

Idén 48 faluba fog ellátogatni a mozgó üzlet, ezeken a településeken összesen 28 ezer ember lakik, a legkisebb falu mindössze 100 lakóval rendelkezik.

Hajdú-Biharba jön a Lidl mozgóboltja

Az áruház weboldalán a frissített listán az eddig ismert folyási kitelepülésen túl újabb vármegyénkbeli települések tűntek fel – három a berettyóújfalui, egy pedig a püspökladányi járásból.

Lidl mozgóbolt Hajdú-Biharban:

  • November 6. 13:00-16:00 Folyás (lakosságszám: 259 fő)
  • November 11. 7:00-11:00  Mezőpeterd (lakosságszám: 540 fő)
  • November 11. 13:00-16:00 Told (lakosságszám: 286 fő)
  • November 12.  7:00-11:00 Bihardancsháza (lakosságszám: 154 fő)
  • November 12. 13:00-16:00 Vekerd  (lakosságszám: 105 fő)
