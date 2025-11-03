Öten lopni egy halat? Azt hogy?! – itt a Látóképi sztori, amit elsőre mi sem akartunk elhinni!

Vad- és hőkamerák bevetésével fogtak el orvhalászokat a Látóképen – a történetről a közösségi oldalán számolt be a Látóképi-tározó. Mint kiderült, a botcsinálta horgászok egy szomszédos országból kezdték el látogatni a horgásztavat. Egy autóval, rendre éjszakára jöttek, minden esetben halas jegyet is váltottak, de a dolgozók szerint elég gyanúsan viselkedtek. A szúrópróbaszerű ellenőrzéseken a halőrök ugyan mindent rendben találtak, egy alkalommal azonban mégis gyanút fogtak bizonyos nyomokat látva, hogy turpisság lehet a háttérben.

Látóképi-tározó: felveszik a harcot az orvhalászat ellen

Gyanút fogtak a halőrök, ezért vadkamerák és hőkamerák segítségével követték őket. Mint kiderült, az ellenőrzési pont előtt egy táskába rejtve akartak elvinni egy közel 9 kilós pontyot!

A rendőrség munkatársait azonnal értesítették, így a járőrök a főúton már várták a botcsinálta horgászokat. Az igazoltatás során elő is került a ponty. Az 5 fős társaság állami jegyeit elvették, cselekedetüket a Halászati Felügyelet fogja elbírálni - derült ki a bejegyzésből.

Eljárás is indult a botcsinálta horgász ellen

Az is kiderült, egy embert a rendőrség munkatársai előállítottak és eljárást indítottak ellene.

A vadkamerák és a hőkamerák mindent látnak, az ellenőrzések is eredményesek szoktak lenni. Bízunk benne, hogy a szép fogásokról fog szólni ezután is az oldal, és nem a hasonló cselekedetekről…

- jegyezték meg bejegyzésük végén.

További fotókon a botcsinálta horgászok elfogása:

