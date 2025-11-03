2 órája
Öten lopni egy halat? Azt hogy?! – itt a Látóképi sztori, amit elsőre mi sem akartunk elhinni!
Nem érte meg nekik. Nagyon nem. Mutatjuk, hogyan kapták el a Látóképi-tározó orvhorgászait.
Vad- és hőkamerák bevetésével fogtak el orvhalászokat a Látóképen – a történetről a közösségi oldalán számolt be a Látóképi-tározó. Mint kiderült, a botcsinálta horgászok egy szomszédos országból kezdték el látogatni a horgásztavat. Egy autóval, rendre éjszakára jöttek, minden esetben halas jegyet is váltottak, de a dolgozók szerint elég gyanúsan viselkedtek. A szúrópróbaszerű ellenőrzéseken a halőrök ugyan mindent rendben találtak, egy alkalommal azonban mégis gyanút fogtak bizonyos nyomokat látva, hogy turpisság lehet a háttérben.
Látóképi-tározó: felveszik a harcot az orvhalászat ellen
A történet szerint egy szomszédos országból kezdett el járni egy csapat a Látóképre. Mindig éjszakára érkeztek, halas jegyet is váltottak. 4-5 fős csoportokban érkeztek, egy autóval, gyanúsan viselkedtek. A szúrópróbaszerű ellenőrzéseken ugyan a halőrök mindent rendben találtak, később, egy alkalommal a főút felé vezető füves rész le volt taposva a csapat horgászhelye mögött.
Gyanút fogtak a halőrök, ezért vadkamerák és hőkamerák segítségével követték őket. Mint kiderült, az ellenőrzési pont előtt egy táskába rejtve akartak elvinni egy közel 9 kilós pontyot!
A rendőrség munkatársait azonnal értesítették, így a járőrök a főúton már várták a botcsinálta horgászokat. Az igazoltatás során elő is került a ponty. Az 5 fős társaság állami jegyeit elvették, cselekedetüket a Halászati Felügyelet fogja elbírálni - derült ki a bejegyzésből.
Eljárás is indult a botcsinálta horgász ellen
Az is kiderült, egy embert a rendőrség munkatársai előállítottak és eljárást indítottak ellene.
A vadkamerák és a hőkamerák mindent látnak, az ellenőrzések is eredményesek szoktak lenni. Bízunk benne, hogy a szép fogásokról fog szólni ezután is az oldal, és nem a hasonló cselekedetekről…
- jegyezték meg bejegyzésük végén.
További fotókon a botcsinálta horgászok elfogása:
Ajánljuk még:
Ez a debreceni parkoló el van átkozva? - ne csodálkozz, ha itt a te kocsidat is összetörik!