Az mi lebukás!

2 órája

Öten lopni egy halat? Azt hogy?! – itt a Látóképi sztori, amit elsőre mi sem akartunk elhinni!

Címkék#rendőrség#debrecen#horgászat#Látóképi-tározó#orvhorgász

Nem érte meg nekik. Nagyon nem. Mutatjuk, hogyan kapták el a Látóképi-tározó orvhorgászait.

Haon.hu

Vad- és hőkamerák bevetésével fogtak el orvhalászokat a Látóképen – a történetről a közösségi oldalán számolt be a Látóképi-tározó. Mint kiderült, a botcsinálta horgászok egy szomszédos országból kezdték el látogatni a horgásztavat. Egy autóval, rendre éjszakára jöttek, minden esetben halas jegyet is váltottak, de a dolgozók szerint elég gyanúsan viselkedtek. A szúrópróbaszerű ellenőrzéseken a halőrök ugyan mindent rendben találtak, egy alkalommal azonban mégis gyanút fogtak bizonyos nyomokat látva, hogy turpisság lehet a háttérben.

Látóképi-tározó: felveszik a harcot az orvhalászat ellen
Forrás: Facebook / Látóképi-tározó

Látóképi-tározó: felveszik a harcot az orvhalászat ellen

A történet szerint egy szomszédos országból kezdett el járni egy csapat a Látóképre. Mindig éjszakára érkeztek, halas jegyet is váltottak. 4-5 fős csoportokban érkeztek, egy autóval, gyanúsan viselkedtek. A szúrópróbaszerű ellenőrzéseken ugyan a halőrök mindent rendben találtak, később, egy alkalommal a főút felé vezető füves rész le volt taposva a csapat horgászhelye mögött. 

Gyanút fogtak a halőrök, ezért vadkamerák és hőkamerák segítségével követték őket. Mint kiderült, az ellenőrzési pont előtt egy táskába rejtve akartak elvinni egy közel 9 kilós pontyot!

A rendőrség munkatársait azonnal értesítették, így a járőrök a főúton már várták a botcsinálta horgászokat. Az igazoltatás során elő is került a ponty. Az 5 fős társaság állami jegyeit elvették, cselekedetüket a Halászati Felügyelet fogja elbírálni - derült ki a bejegyzésből.

Eljárás is indult a botcsinálta horgász ellen

Az is kiderült, egy embert a rendőrség munkatársai előállítottak és eljárást indítottak ellene.

A vadkamerák és a hőkamerák mindent látnak, az ellenőrzések is eredményesek szoktak lenni. Bízunk benne, hogy a szép fogásokról fog szólni ezután is az oldal, és nem a hasonló cselekedetekről…

- jegyezték meg bejegyzésük végén.

További fotókon a botcsinálta horgászok elfogása:

