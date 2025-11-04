Verhetetlen a Sanya Lángos? Egy biztos: imádják a debreceniek! – fotókkal, videóval

„A Galamb utcán készítik a legjobb lángost! A közelében sincs egy sem!”, „Csakis a Sanya Lángos, a többi csak próbálkozás!”, „Sanya Lángos a legfinomabb!”, „A Galamb utcai is kiváló!”, „A Sanya Lángos százszor jobb!” – ez mind a ti véleményetek, amit elolvasva kizártnak tartottuk, hogy ne folytassuk a lángos-kóstolós sorozatunkat, melynek így a negyedik állomásához érkeztünk – a helyszínt pedig innen már nem nehéz kitalálni. A Sanya Lángos Debrecenben és a városon túl is igen népszerű, mi pedig kíváncsiak voltunk, miért tartják ennyire jónak. Megkóstoltunk mi is egy sajtos-tejfölöset!

Miért ennyire népszerű a Sanya Lángos Debrecenben?

Forrás: Vida Márton Péter

Vajon ezért népszerű a Sanya Lángos Debrecenben?

Sejtettük, hogy ebédidőben nagy lesz a tumultus, ezért még délelőtt elmentünk meglátogatni Kázmér Sándorné Gyöngyit és lángosozóját. Valamennyit még így is várnunk kellett a sorunkra, ugyanis rendre jöttek a vendégek egymás után, ki lángosozni, ki egy hamburgert kérni, míg más csak egy gyors kávéra ugrott be. Diószegi Éva és Kosztin Zsuzsanna szorgos kezeinek köszönhetően viszont gyorsan pörgött a kiszolgálás, így aztán kisvártatva eljött a mi időnk is.

Ebédidőben rengetegen vannak, olyankor mindig nagy a sor. De egyébként egész nap pörögnek a lányok

– mondta Kázmér Sándorné Gyöngyi.

– 25-30 kilogramm tésztát dagasztanak naponta, egy kilóból nagyjából 8 darab lángos készül, ami így összesen körülbelül 250 darabot jelent

– tette hozzá Évike. Gyöngyi aztán visszavette a szót tőle, és elmondta, hogy a feltéteket is kimérik általában, hogy miből mennyit tegyenek a lángosokra, de bevallása szerint mindig egy kicsit többet sikerül, pontosan azért, hogy örüljenek a vendégek.

Ez sok apró forinttal többet ér, minthogy a vevő elmenjen innen

– mondta a tulajdonos.

Kosztin Zsuzsanna, Kázmér Sándorné Gyöngyi és Diószegi Éva ismerik a lángos készítésének csínját-bínját

Tele van a Sanya Lángos rendelésekkel – vajon lesz kiszállítás az ország egyik legjobb lángosozójában?

Gyöngyi szerint már azt is kérdezik tőlük, hogy szállítanak-e címre, de úgy véli, ezt nem lehetne teljesíteni, mert Évike és Zsuzsanna nem győznék elkészíteni a sok rendelést, így is épp elég, hogy van lehetőség előrendelésre.

– Ez úgy néz ki, hogy idetelefonálnak, és fél óra múlva érte jönnek a rendelésért. Ez megoldható, de kiszállítani már nem tudnánk, és amit nem tudunk vállalni, annak nincs értelme. A debreceni nagyvásárba szoktunk inkább járni májusban, ott viszont elmegy 250 kiló liszt két nap alatt, és hárman viszik végig a napot reggeltől estig...

– osztotta meg velünk a Sanya Lángos tulajdonosa.