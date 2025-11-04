november 4., kedd

Károly névnap

+15
+10
Mai évfordulók
Gasztronómia

48 perce

Verhetetlen a Sanya Lángos? Egy biztos: imádják a debreceniek! – fotókkal, videóval

Címkék#debrecen#gasztronómia#lángos

Kapós étel! A Sanya Lángos Debrecen egyik legjobb lángosa, sőt, nemrégiben az ország egyik legfinomabb lángosaként aposztrofálták. Nem véletlenül dicsérik sokan!

Balogh Efraim
Ez az egyik legjobb lángos Debrecenben és az országban is

Forrás: Vida Márton Péter

„A Galamb utcán készítik a legjobb lángost! A közelében sincs egy sem!”, „Csakis a Sanya Lángos, a többi csak próbálkozás!”, „Sanya Lángos a legfinomabb!”, „A Galamb utcai is kiváló!”, „A Sanya Lángos százszor jobb!” – ez mind a ti véleményetek, amit elolvasva kizártnak tartottuk, hogy ne folytassuk a lángos-kóstolós sorozatunkat, melynek így a negyedik állomásához érkeztünk – a helyszínt pedig innen már nem nehéz kitalálni. A Sanya Lángos Debrecenben és a városon túl is igen népszerű, mi pedig kíváncsiak voltunk, miért tartják ennyire jónak. Megkóstoltunk mi is egy sajtos-tejfölöset!

lángos debrecen, sanya lángos, lángos, debrecen, haon
Miért ennyire népszerű a Sanya Lángos Debrecenben?
Forrás: Vida Márton Péter

Vajon ezért népszerű a Sanya Lángos Debrecenben?

Sejtettük, hogy ebédidőben nagy lesz a tumultus, ezért még délelőtt elmentünk meglátogatni Kázmér Sándorné Gyöngyit és lángosozóját. Valamennyit még így is várnunk kellett a sorunkra, ugyanis rendre jöttek a vendégek egymás után, ki lángosozni, ki egy hamburgert kérni, míg más csak egy gyors kávéra ugrott be. Diószegi Éva és Kosztin Zsuzsanna szorgos kezeinek köszönhetően viszont gyorsan pörgött a kiszolgálás, így aztán kisvártatva eljött a mi időnk is.

Ebédidőben rengetegen vannak, olyankor mindig nagy a sor. De egyébként egész nap pörögnek a lányok

 – mondta Kázmér Sándorné Gyöngyi. 

– 25-30 kilogramm tésztát dagasztanak naponta, egy kilóból nagyjából 8 darab lángos készül, ami így összesen körülbelül 250 darabot jelent

 – tette hozzá Évike. Gyöngyi aztán visszavette a szót tőle, és elmondta, hogy a feltéteket is kimérik általában, hogy miből mennyit tegyenek a lángosokra, de bevallása szerint mindig egy kicsit többet sikerül, pontosan azért, hogy örüljenek a vendégek.

Ez sok apró forinttal többet ér, minthogy a vevő elmenjen innen

 – mondta a tulajdonos. 

lángos debrecen, sanya lángos, lángos, debrecen, haon
Kosztin Zsuzsanna, Kázmér Sándorné Gyöngyi és Diószegi Éva ismerik a lángos készítésének csínját-bínját
Forrás: Vida Márton Péter

Tele van a Sanya Lángos rendelésekkel – vajon lesz kiszállítás az ország egyik legjobb lángosozójában?

Gyöngyi szerint már azt is kérdezik tőlük, hogy szállítanak-e címre, de úgy véli, ezt nem lehetne teljesíteni, mert Évike és Zsuzsanna nem győznék elkészíteni a sok rendelést, így is épp elég, hogy van lehetőség előrendelésre. 

– Ez úgy néz ki, hogy idetelefonálnak, és fél óra múlva érte jönnek a rendelésért. Ez megoldható, de kiszállítani már nem tudnánk, és amit nem tudunk vállalni, annak nincs értelme. A debreceni nagyvásárba szoktunk inkább járni májusban, ott viszont elmegy 250 kiló liszt két nap alatt, és hárman viszik végig a napot reggeltől estig...

 – osztotta meg velünk a Sanya Lángos tulajdonosa. 

Így készül a Sanya-lángos

Fotók: Vida Márton Péter

Nem kizárt, hogy az ilyen vásárokba más településekről érkezők is viszik a hírét a Sanya Lángosnak, hiszen mint két éve beszámoltunk róla, 

az Itt Jártam portál beválogatta a Sanya Lángost Magyarország 12 legjobb lángosozója közé.

Közben elkészült a mi sajtos-tejfölösünk is, amiről ha megnézed az alábbi kóstolóvideót, garantáljuk, hogy megjön az étvágyad!

Ajánljuk még:

 

