48 perce
Verhetetlen a Sanya Lángos? Egy biztos: imádják a debreceniek! – fotókkal, videóval
Kapós étel! A Sanya Lángos Debrecen egyik legjobb lángosa, sőt, nemrégiben az ország egyik legfinomabb lángosaként aposztrofálták. Nem véletlenül dicsérik sokan!
Ez az egyik legjobb lángos Debrecenben és az országban is
Forrás: Vida Márton Péter
„A Galamb utcán készítik a legjobb lángost! A közelében sincs egy sem!”, „Csakis a Sanya Lángos, a többi csak próbálkozás!”, „Sanya Lángos a legfinomabb!”, „A Galamb utcai is kiváló!”, „A Sanya Lángos százszor jobb!” – ez mind a ti véleményetek, amit elolvasva kizártnak tartottuk, hogy ne folytassuk a lángos-kóstolós sorozatunkat, melynek így a negyedik állomásához érkeztünk – a helyszínt pedig innen már nem nehéz kitalálni. A Sanya Lángos Debrecenben és a városon túl is igen népszerű, mi pedig kíváncsiak voltunk, miért tartják ennyire jónak. Megkóstoltunk mi is egy sajtos-tejfölöset!
Vajon ezért népszerű a Sanya Lángos Debrecenben?
Sejtettük, hogy ebédidőben nagy lesz a tumultus, ezért még délelőtt elmentünk meglátogatni Kázmér Sándorné Gyöngyit és lángosozóját. Valamennyit még így is várnunk kellett a sorunkra, ugyanis rendre jöttek a vendégek egymás után, ki lángosozni, ki egy hamburgert kérni, míg más csak egy gyors kávéra ugrott be. Diószegi Éva és Kosztin Zsuzsanna szorgos kezeinek köszönhetően viszont gyorsan pörgött a kiszolgálás, így aztán kisvártatva eljött a mi időnk is.
Ebédidőben rengetegen vannak, olyankor mindig nagy a sor. De egyébként egész nap pörögnek a lányok
– mondta Kázmér Sándorné Gyöngyi.
– 25-30 kilogramm tésztát dagasztanak naponta, egy kilóból nagyjából 8 darab lángos készül, ami így összesen körülbelül 250 darabot jelent
– tette hozzá Évike. Gyöngyi aztán visszavette a szót tőle, és elmondta, hogy a feltéteket is kimérik általában, hogy miből mennyit tegyenek a lángosokra, de bevallása szerint mindig egy kicsit többet sikerül, pontosan azért, hogy örüljenek a vendégek.
Ez sok apró forinttal többet ér, minthogy a vevő elmenjen innen
– mondta a tulajdonos.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Tele van a Sanya Lángos rendelésekkel – vajon lesz kiszállítás az ország egyik legjobb lángosozójában?
Gyöngyi szerint már azt is kérdezik tőlük, hogy szállítanak-e címre, de úgy véli, ezt nem lehetne teljesíteni, mert Évike és Zsuzsanna nem győznék elkészíteni a sok rendelést, így is épp elég, hogy van lehetőség előrendelésre.
– Ez úgy néz ki, hogy idetelefonálnak, és fél óra múlva érte jönnek a rendelésért. Ez megoldható, de kiszállítani már nem tudnánk, és amit nem tudunk vállalni, annak nincs értelme. A debreceni nagyvásárba szoktunk inkább járni májusban, ott viszont elmegy 250 kiló liszt két nap alatt, és hárman viszik végig a napot reggeltől estig...
– osztotta meg velünk a Sanya Lángos tulajdonosa.
Így készül a Sanya-lángosFotók: Vida Márton Péter
Nem kizárt, hogy az ilyen vásárokba más településekről érkezők is viszik a hírét a Sanya Lángosnak, hiszen mint két éve beszámoltunk róla,
az Itt Jártam portál beválogatta a Sanya Lángost Magyarország 12 legjobb lángosozója közé.
Közben elkészült a mi sajtos-tejfölösünk is, amiről ha megnézed az alábbi kóstolóvideót, garantáljuk, hogy megjön az étvágyad!
Ajánljuk még:
Bárány Donát: „Reggel hívott egy ismeretlen szám, ekkor már bizakodtam...”
Új bevásárlóközpont érkezik Debrecenbe? Vagy mi lesz itt? Valami nagyon épül a Diószegi úton!
Bejelentették a debreceni advent új elemét, ez lopja idén a show-t! Most biztos, hogy az egész város fényképezi majd