56 perce
Szívszorító látvány: így néz ki Kathi Béla sírja mindenszentek napján – fotókkal, videóval
Igazi sportlegenda sírjánál jártunk Hajdúböszörményben. Kathi Béla július 31-én tragikus hirtelenséggel hunyt el Cipruson, egy kerékpáros balesetben. Mindössze 46 éves volt.
Újabb sportlegendáért gyújtanak gyertyát a hajdúböszörményi temetőben. November 1-jén, mindenszentek napján kilátogattunk Kathi Béla sírjához. A hajdúböszörményi köztemető csendje ezen az őszi napon különös súlyt hordozott. A levelek halk zizegése, a mécsesek pislákoló fénye és a virágok illata mind arról meséltek, hogy itt nem csupán egy sportolót, hanem egy példaképet, egy embert siratnak, aki mély nyomot hagyott azokban, akik ismerhették, vagy akár csak hallottak róla. A sírját most is virágok sokasága borítja – fehér rózsák, krizantémok, égő gyertyák és emlékezők csendes imái kísérik nevét.
Kathi Béla sírja
Kathi Béla 1979. május 4-én született Hajdúböszörményben. Gyermekkora óta a mozgás, a küzdés és a határok feszegetése töltötte ki napjait. Előbb küzdősportokban, majd az erőemelés világában találta meg igazi útját.
Már fiatalon országos bajnoki címeket szerzett, később Európa-bajnok lett fekvenyomásban. 2010-ben különleges bravúrt ért el: speciális ruha nélkül 360 kilogrammot guggolt, amivel nem hivatalos világcsúcsot állított fel – ez a teljesítmény a mai napig legendaként él a sportolók körében.
Az edzésein nemcsak súlyokat emelt, hanem embereket is. Sokan mondják, hogy nála senki sem hitt jobban másokban. A Cutler Gym hálózat alapítójaként országosan is ismertté vált: olyan közösségeket teremtett, ahol a testformálás mellett a lélek építése is fontos volt.
A sport a legjobb út az önfegyelemhez, a fejlődéshez és a lelki egyensúlyhoz
– vallotta gyakran.
Tragikus hirtelenséggel hunyt el Cipruson
Kathi Béla július 31-én tragikus hirtelenséggel hunyt el Cipruson, egy kerékpáros balesetben. Mindössze 46 éves volt.
A szomorú hírről portálunk elsők között számolt be. Halálhíre futótűzként járta be a sportvilágot, és még azok is megrendülten emlékeztek rá, akik soha nem találkoztak vele.
Özvegye, Salamon Dia szívszorító üzenetben búcsúzott tőle:
Leírhatatlan fájdalom, ami átjárja testem, lelkem. Tudom, hogy mindennél jobban szerettél minket
– Salamon Dia megható sorokkal búcsúzott férjétől, szerelmétől, gyermeke szeretett édesapjától.
„Leírhatatlan fájdalom, ami átjárja testem, lelkem” – Kathi Béla felesége búcsúzó sorai
A temetése augusztus 29-én zajlott a hajdúböszörményi köztemetőben. Több százan kísérték utolsó útjára: család, barátok, sporttársak, tisztelők és tanítványok. A család kérésére mindenki egy szál fehér rózsával érkezett, a szertartást pedig mély csend és őszinte fájdalom lengte körül.
Katus Attila búcsúszavai is visszhangoztak:
Olyan volt, mint egy jámbor oroszlán – erő és alázat egy személyben
Megható fotókon Kathi Béla temetése, így búcsúztak az ikontól – videóval
Így festett Kathi Béla sírja november elsejénFotók: Batta Gergő
A gyertyák fénye este is megvilágítja a márványt
Sírját ma, két hónap elteltével is gondosan ápolják. A gyertyák fénye este is megvilágítja a márványt, rajta a neve alatt egy egyszerű, de sokatmondó mondat:
Mindvégig ember maradtam
A virágok között fotók és idézetek bújnak meg – mindegyik arról tanúskodik, hogy Kathi Béla nemcsak testben, hanem lélekben is erős ember volt.
Ahogy ott álltunk a sírnál, a langyos novemberi szélben, nehéz volt nem érezni azt az energiát, ami életében is körbelengte: a kitartás, a szenvedély, a szeretet erejét.
A helyszínen videó is készült:
Ajánljuk még:
Egyre durvább dolgok derülnek ki arról a két tinédzserről, akik halálra vertek egy férfit Hajdúnánáson – videóval