Szívszorító látvány: így néz ki Kathi Béla sírja mindenszentek napján – fotókkal, videóval

Igazi sportlegenda sírjánál jártunk Hajdúböszörményben. Kathi Béla július 31-én tragikus hirtelenséggel hunyt el Cipruson, egy kerékpáros balesetben. Mindössze 46 éves volt.

Haon.hu

Újabb sportlegendáért gyújtanak gyertyát a hajdúböszörményi temetőben. November 1-jén, mindenszentek napján kilátogattunk Kathi Béla sírjához. A hajdúböszörményi köztemető csendje ezen az őszi napon különös súlyt hordozott. A levelek halk zizegése, a mécsesek pislákoló fénye és a virágok illata mind arról meséltek, hogy itt nem csupán egy sportolót, hanem egy példaképet, egy embert siratnak, aki mély nyomot hagyott azokban, akik ismerhették, vagy akár csak hallottak róla. A sírját most is virágok sokasága borítja – fehér rózsák, krizantémok, égő gyertyák és emlékezők csendes imái kísérik nevét.

kathi béla
Kathi Béla sírjánál jártunk mindenszentek napján
Forrás: Batta Gergő

Kathi Béla sírja

Kathi Béla 1979. május 4-én született Hajdúböszörményben. Gyermekkora óta a mozgás, a küzdés és a határok feszegetése töltötte ki napjait. Előbb küzdősportokban, majd az erőemelés világában találta meg igazi útját. 

Már fiatalon országos bajnoki címeket szerzett, később Európa-bajnok lett fekvenyomásban. 2010-ben különleges bravúrt ért el: speciális ruha nélkül 360 kilogrammot guggolt, amivel nem hivatalos világcsúcsot állított fel – ez a teljesítmény a mai napig legendaként él a sportolók körében. 

Az edzésein nemcsak súlyokat emelt, hanem embereket is. Sokan mondják, hogy nála senki sem hitt jobban másokban. A Cutler Gym hálózat alapítójaként országosan is ismertté vált: olyan közösségeket teremtett, ahol a testformálás mellett a lélek építése is fontos volt.

A sport a legjobb út az önfegyelemhez, a fejlődéshez és a lelki egyensúlyhoz

 – vallotta gyakran.

Tragikus hirtelenséggel hunyt el Cipruson

Kathi Béla július 31-én tragikus hirtelenséggel hunyt el Cipruson, egy kerékpáros balesetben. Mindössze 46 éves volt. 

A szomorú hírről portálunk elsők között számolt be. Halálhíre futótűzként járta be a sportvilágot, és még azok is megrendülten emlékeztek rá, akik soha nem találkoztak vele. 

Özvegye, Salamon Dia szívszorító üzenetben búcsúzott tőle:

Leírhatatlan fájdalom, ami átjárja testem, lelkem. Tudom, hogy mindennél jobban szerettél minket

 – Salamon Dia megható sorokkal búcsúzott férjétől, szerelmétől, gyermeke szeretett édesapjától.

A temetése augusztus 29-én zajlott a hajdúböszörményi köztemetőben. Több százan kísérték utolsó útjára: család, barátok, sporttársak, tisztelők és tanítványok. A család kérésére mindenki egy szál fehér rózsával érkezett, a szertartást pedig mély csend és őszinte fájdalom lengte körül.

Katus Attila búcsúszavai is visszhangoztak: 

Olyan volt, mint egy jámbor oroszlán – erő és alázat egy személyben

Így festett Kathi Béla sírja november elsején

Fotók: Batta Gergő

A gyertyák fénye este is megvilágítja a márványt

Sírját ma, két hónap elteltével is gondosan ápolják. A gyertyák fénye este is megvilágítja a márványt, rajta a neve alatt egy egyszerű, de sokatmondó mondat: 

Mindvégig ember maradtam

A virágok között fotók és idézetek bújnak meg – mindegyik arról tanúskodik, hogy Kathi Béla nemcsak testben, hanem lélekben is erős ember volt.

 Ahogy ott álltunk a sírnál, a langyos novemberi szélben, nehéz volt nem érezni azt az energiát, ami életében is körbelengte: a kitartás, a szenvedély, a szeretet erejét.

A helyszínen videó is készült:

