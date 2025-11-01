Szívszorító látvány: így néz ki Kathi Béla sírja mindenszentek napján – fotókkal, videóval

Újabb sportlegendáért gyújtanak gyertyát a hajdúböszörményi temetőben. November 1-jén, mindenszentek napján kilátogattunk Kathi Béla sírjához. A hajdúböszörményi köztemető csendje ezen az őszi napon különös súlyt hordozott. A levelek halk zizegése, a mécsesek pislákoló fénye és a virágok illata mind arról meséltek, hogy itt nem csupán egy sportolót, hanem egy példaképet, egy embert siratnak, aki mély nyomot hagyott azokban, akik ismerhették, vagy akár csak hallottak róla. A sírját most is virágok sokasága borítja – fehér rózsák, krizantémok, égő gyertyák és emlékezők csendes imái kísérik nevét.

Kathi Béla sírjánál jártunk mindenszentek napján

Forrás: Batta Gergő

Kathi Béla sírja

Kathi Béla 1979. május 4-én született Hajdúböszörményben. Gyermekkora óta a mozgás, a küzdés és a határok feszegetése töltötte ki napjait. Előbb küzdősportokban, majd az erőemelés világában találta meg igazi útját.

Már fiatalon országos bajnoki címeket szerzett, később Európa-bajnok lett fekvenyomásban. 2010-ben különleges bravúrt ért el: speciális ruha nélkül 360 kilogrammot guggolt, amivel nem hivatalos világcsúcsot állított fel – ez a teljesítmény a mai napig legendaként él a sportolók körében.

Az edzésein nemcsak súlyokat emelt, hanem embereket is. Sokan mondják, hogy nála senki sem hitt jobban másokban. A Cutler Gym hálózat alapítójaként országosan is ismertté vált: olyan közösségeket teremtett, ahol a testformálás mellett a lélek építése is fontos volt.

A sport a legjobb út az önfegyelemhez, a fejlődéshez és a lelki egyensúlyhoz

– vallotta gyakran.

Tragikus hirtelenséggel hunyt el Cipruson

Kathi Béla július 31-én tragikus hirtelenséggel hunyt el Cipruson, egy kerékpáros balesetben. Mindössze 46 éves volt.

A szomorú hírről portálunk elsők között számolt be. Halálhíre futótűzként járta be a sportvilágot, és még azok is megrendülten emlékeztek rá, akik soha nem találkoztak vele.