Megjelent a gyilkos vírus Debrecenben, már áldozat is van!

Továbbra is tart a lezárás Debrecen legnagyobb állatokat segítő alapítványának telephelyén - derült ki az Együtt az Állatokért Egyesület közösségi oldalán megjelent bejegyzésből. Mint ismeretes, a múlt hónapban járvány tört ki a Debreceni Kutyaház telephelyén, ahol több száz állatról (zömében kutyákról és macskákról) gondoskodnak, több kedvenc is megbetegedett. Az alapítvány telephelyén a járvány kirobbanása miatt október 17-én karantént rendeltek, hogy felvegyék a harcot a gyilkos kórral.

Járvány Debrecenben: parvovírus miatt rendeltek el karantént a cívisváros legnagyobb menhelyén

Alattomos gyilkos jelent meg Debrecenben

Mint kiderült, a debreceni menhelyen nem más, mint a parvovírus ütötte fel a fejét. A megbetegedés a kölyökkutyákra különösen veszélyes, gyakran végzetes kimenetelű. A védekezést ellene ráadásul az is nehezíti, hogy

felnőtt kutyákban akár hónapokig is tünetmentes maradhat, anélkül is terjeszthetik, hogy az állat bármi jelét mutatná.

A vírus rendkívül veszélyes a kölyökkutyákra, ráadásul a legalaposabb felkészültség és óvintézkedések mellett is fel-felüti a fejét időnként szerte az országban. Az egyesület korábban azt közölte, a parvovírus miatt teljes fertőtlenítést végeznek, az épületekben pedig ózonos fertőtlenítéssel is igyekeztek felvenni a harcot a megbetegedéssel.

A karantén miatt még szigorúbb szabályokat léptettek életbe, valamint nem fogadtak látogatókat, önkénteseket, de még sétáltatókat sem, a tervezett programjaikat is elhalasztották.

Ezek a napok és hetek mindannyiunk számára fájdalmasak, tele aggodalommal és gyomorgörccsel. De a legfontosabb most az, hogy megóvjuk a kutyáink egészségét és megakadályozzuk a vírus további terjedését

– írták bejegyzésükben.

