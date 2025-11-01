november 1., szombat

Járvány

53 perce

Megjelent a gyilkos vírus Debrecenben, már áldozat is van!

Október derekán vették fel a harcot a gyilkos kórral, még mindig tart a védekezés. A gyors és hatékony intézkedéseknek hála a legtöbb életet sikerült megóvniuk a járványtól.

Haon.hu

Továbbra is tart a lezárás Debrecen legnagyobb állatokat segítő alapítványának telephelyén - derült ki az Együtt az Állatokért Egyesület közösségi oldalán megjelent bejegyzésből. Mint ismeretes, a múlt hónapban járvány tört ki a Debreceni Kutyaház telephelyén, ahol több száz állatról (zömében kutyákról és macskákról) gondoskodnak, több kedvenc is megbetegedett. Az alapítvány telephelyén a járvány kirobbanása miatt október 17-én karantént rendeltek, hogy felvegyék a harcot a gyilkos kórral.

Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Alattomos gyilkos jelent meg Debrecenben

Mint kiderült, a debreceni menhelyen nem más, mint a parvovírus ütötte fel a fejét. A megbetegedés a kölyökkutyákra különösen veszélyes, gyakran végzetes kimenetelű. A védekezést ellene ráadásul az is nehezíti, hogy

felnőtt kutyákban akár hónapokig is tünetmentes maradhat, anélkül is terjeszthetik, hogy az állat bármi jelét mutatná. 

A vírus rendkívül veszélyes a kölyökkutyákra, ráadásul a legalaposabb felkészültség és óvintézkedések mellett is fel-felüti a fejét időnként szerte az országban. Az egyesület korábban azt közölte, a parvovírus miatt teljes fertőtlenítést végeznek, az épületekben pedig ózonos fertőtlenítéssel is igyekeztek felvenni a harcot a megbetegedéssel. 

A karantén miatt még szigorúbb szabályokat léptettek életbe, valamint nem fogadtak látogatókat, önkénteseket, de még sétáltatókat sem, a tervezett programjaikat is elhalasztották.

Ezek a napok és hetek mindannyiunk számára fájdalmasak, tele aggodalommal és gyomorgörccsel. De a legfontosabb most az, hogy megóvjuk a kutyáink egészségét és megakadályozzuk a vírus további terjedését

– írták bejegyzésükben.

Nagy erőkkel léptek fel a járvány ellen

Az egyesület október 27-én számolt be a járványügyi védekezés részleteiről. Azt írták, az elmúlt hetek nagyon nehezek voltak, minden energiájukat a betegség felszámolására fordították. Az ózonos fertőtlenítésen és a speciális szerek alkalmazásán túl egy önkéntes csapattal az egész épület kiürítését és fertőtlenítését is elvégezték.

Sajnos nem minden csatát sikerült megnyernünk a parvoval szemben. Egy kutyát elveszítettünk, de a többiek jól vannak. Van, aki már a karanténból is kikerült

– írták.

Bejegyzésükben azt is megjegyezték, a lezárás alatt beérkező állatokról sem mondtak le, mindenkin segítettek, akin csak tudtak. A karantén alatt több kutyát is ideiglenes befogadóknál helyeztek el, ráadásul az utóbbi hetekben is rengeteg macska érkezett hozzájuk.

20240906_Együtt az állatokért menhely_MP_HBN-10
A járványidőszak alatt is igyekeztek segíteni a bajba jutott állatokon
Forrás: Napló-archív

Hamarosan újra fogadhat látogatókat a Debreceni Kutyaház

Bár a helyzet nehéz és megpróbáltatásokkal teli hetek vannak mögöttük, hamarosan vége lehet a járvány elleni harcnak: ha minden a vártak szerint alakul, már november második hetében feloldhatják a járványügyi korlátozásokat a Debreceni Kutyaház telephelyén az alapítvány legfrissebb bejegyzése szerint. Így több mint három hét lezárás után hamarosan újra látogathatják az önkéntesek a legnagyobb debreceni menhelyet és folytatódhatnak a már korábban beharangozott programjaik is.

