Összefoglaló

2 órája

Halálos áldozata is van a járványnak Debrecenben

Azonnal elkezdték az intézkedéseket. Szerencsére rengeteg élet megmenekült a gyilkos járványtól.

Haon.hu

Továbbra is tart a lezárás Debrecen legnagyobb állatokat segítő alapítványának telephelyén – derült ki az Együtt az Állatokért Egyesület közösségi oldalán megjelent bejegyzésből. Mint ismeretes, a múlt hónapban járvány tört ki a Debreceni Kutyaház telephelyén, ahol több száz állatról gondoskodnak, több kedvenc is megbetegedett. Az alapítvány telephelyén a járvány kirobbanása miatt október 17-én karantént rendeltek, hogy felvegyék a harcot a gyilkos kórral, a parvovírussal szemben.

Továbbra is tart a lezárás a Debreceni Kutyaházban a járvány miatt
Forrás: illusztráció/MW-archív

Bővebben itt olvashattok a szörnyű esetről:

Újabb brutális részletek derültek ki a hajdúnánási tragédiáról

Gyermeke és unokája látogatását ünnepelte az a 44 éves férfi, akit még 2025. október 28-án, egy hajdúnánási buszmegállóban vert agyon két fiatal – derült ki a Tények péntek esti híradásából. Mint az a műsorban elhangzott, a férfi és a két fiatal részegek voltak, egy kocsmában egy italon veszhettek össze. Ezután találkoztak majd újra a buszmegállónál, ahol végül a tragédia történt. 

A Tények riportja elérhető ebben a cikkben:

Dráma a nyíradonyi tűzoltóknál: felmentették Cingár őrmestert

Végül komoly döntést kellett hozni: be kellett látni, hogy az őrzés-védés nem elégíti ki az őrmestert, nem a laktanya az ő igazi terepe.Bármennyire is fájdalmas ez bajtársai számára, Cingár leszerelt

- írja az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook-posztjában. Cingár őrmester kalandjait, illetve jövőbeli munkahelyét elolvashatod ebből a cikkből:

Újabb ritkasággal bővült a gyűjtemény

Idén márciusban jártunk legutóbb Mazsu Istvánnál Püspökladányban. A villanyszerelőként dolgozó gyűjtő azóta is folyamatosan azon dolgozik, hogy a régmúlt hangulatát idézze birtokán: régi lámpatestek, fogyasztásmérő berendezések, dugaljak, kábelek és mérőműszerek mesélnek a ‘70-es, ‘80-as és ‘90-es évek mindennapjairól, de az igazi szenzáció a kertben található: egy működő vasúti sorompót épített fel az évek alatt, amely most egy országosan is egyedülálló világítóeszközzel bővült. Nézd meg a videót ebben a cikkben:

Szívszorító képek Kathi Béla sírjáról Mindenszentek napján

Igazi sportlegenda sírjánál jártunk Hajdúböszörményben. Kathi Béla július 31-én tragikus hirtelenséggel hunyt el Cipruson, egy kerékpáros balesetben. Mindössze 46 éves volt. A galériát itt tudjátok megnézni:

Így festett Kathi Béla sírja november elsején

Fotók: Batta Gergő

