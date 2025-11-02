Halálos áldozata is van a járványnak Debrecenben

Újabb brutális részletek derültek ki a hajdúnánási tragédiáról

Gyermeke és unokája látogatását ünnepelte az a 44 éves férfi, akit még 2025. október 28-án, egy hajdúnánási buszmegállóban vert agyon két fiatal – derült ki a Tények péntek esti híradásából. Mint az a műsorban elhangzott, a férfi és a két fiatal részegek voltak, egy kocsmában egy italon veszhettek össze. Ezután találkoztak majd újra a buszmegállónál, ahol végül a tragédia történt.

A Tények riportja elérhető ebben a cikkben: