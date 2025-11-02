2 órája
Halálos áldozata is van a járványnak Debrecenben
Azonnal elkezdték az intézkedéseket. Szerencsére rengeteg élet megmenekült a gyilkos járványtól.
Továbbra is tart a lezárás Debrecen legnagyobb állatokat segítő alapítványának telephelyén – derült ki az Együtt az Állatokért Egyesület közösségi oldalán megjelent bejegyzésből. Mint ismeretes, a múlt hónapban járvány tört ki a Debreceni Kutyaház telephelyén, ahol több száz állatról gondoskodnak, több kedvenc is megbetegedett. Az alapítvány telephelyén a járvány kirobbanása miatt október 17-én karantént rendeltek, hogy felvegyék a harcot a gyilkos kórral, a parvovírussal szemben.
Gyermeke és unokája látogatását ünnepelte az a 44 éves férfi, akit még 2025. október 28-án, egy hajdúnánási buszmegállóban vert agyon két fiatal – derült ki a Tények péntek esti híradásából. Mint az a műsorban elhangzott, a férfi és a két fiatal részegek voltak, egy kocsmában egy italon veszhettek össze. Ezután találkoztak majd újra a buszmegállónál, ahol végül a tragédia történt.
Dráma a nyíradonyi tűzoltóknál: felmentették Cingár őrmestert
Végül komoly döntést kellett hozni: be kellett látni, hogy az őrzés-védés nem elégíti ki az őrmestert, nem a laktanya az ő igazi terepe.Bármennyire is fájdalmas ez bajtársai számára, Cingár leszerelt
Újabb ritkasággal bővült a gyűjtemény
Szívszorító képek Kathi Béla sírjáról Mindenszentek napján
Igazi sportlegenda sírjánál jártunk Hajdúböszörményben. Kathi Béla július 31-én tragikus hirtelenséggel hunyt el Cipruson, egy kerékpáros balesetben. Mindössze 46 éves volt. A galériát itt tudjátok megnézni:
Mély a gyász Hajdú-Biharban, zenész, sportoló és politikus is elhunyt
Tulajdonosváltás: Ingatlanfejlesztés, több tízmillió font – ők érkezhetnek a DVSC-hez!
Kabát bekészítve? Nem sokáig élvezhetjük már a jó időt, ezt hozza az időjárás holnap!