Nem megfelelő minőségű a hajdú-bihari település ivóvize? Reagált az önkormányzat!

A hajdúszováti önkormányzat közösségi oldalán közzétett tájékoztatása szerint a legutóbbi képviselő-testületi ülésen felmerült az ivóvíz minőségének vizsgálata, miután lakossági jelzések érkeztek a víz esetleges eltéréseiről. A településen az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatást a Debreceni Vízmű Zrt. végzi, amely havonta vesz mintát több ponton – eddig minden vizsgálati eredmény megfelelőnek bizonyult.

A testület korábbi döntése alapján az önkormányzat egy független laboratóriummal is vizsgáltatta a vízmintákat, hogy ellenőrizze a víz minőségét. A mintavételeket a nyíregyházi „IVÓVÍZ-6” Kft. akkreditált laboratóriuma végezte három helyszínen: a Csokonai úti Óvoda konyhájában, a Dózsa György utca 1. szám alatti közkútnál, valamint a Polgármesteri Hivatal mosdójában.

Az ivóvízminőség kifogásolt

A vizsgálatok eredményei szerint az óvodai mintában öt paraméter, míg a közkútnál és a hivatalban három komponens kifogásolható értéket mutatott. Ezek alapján a vízminőség a vonatkozó jogszabályok szerint „Kifogásolt”, de nem „Nem megfelelő” besorolást kapott.

Az önkormányzat haladéktalanul megkereste a Debreceni Vízmű Zrt. szakembereit, akik már megkezdték a kivizsgálást, valamint újabb vízmintákat vettek a település több pontján laboratóriumi vizsgálat céljából. Emellett fertőtlenítik a Csokonai úti Óvoda vízhálózatát is.

A Vízmű arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy október 30-án és 31-én további mintavételek zajlottak Hajdúszováton, az eredményekről pedig tájékoztatást ígértek.

Kérték a lakosokat, hogy ne keltsenek pánikot, az önkormányzat pedig hangsúlyozta: megtették a szükséges intézkedéseket a probléma mielőbbi elhárítása érdekében.

