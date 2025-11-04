Öt agórás csapat is továbbjutott a Tudományos és Innovációs Olimpia debreceni válogatóján

Újabb sikert könyvelhetett el az Agóra Tudományos Élményközpont, miután a diákjaik által alkotott hét csapatból öt is bejutott az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia (OTIO) következő fordulójába a debreceni regionális válogatón – olvasható az Agóra közleményében.

Milyen találmányokkal jutottak ki az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia következő fordulójába?

Az Agóra mentorainak támogatásával készült projektek mind a műszaki innováció területén születtek, és már most komoly szakmai érdeklődést váltottak ki. A kiemelt ötletetek között szerepel egy intelligens vadfigyelő rendszer, egy giroszkópos testtartásjavító, egy automata tápszeradagoló, egy hordozható irányjelző rendszer, valamint egy okos madáretető.

Fontosnak tartjuk, hogy aktívan támogassuk a debreceni középiskolásokat innovatív ötleteik megvalósításában

– hangsúlyozta Borbélyné dr. Bacsó Viktória, az Agóra ügyvezetője. – Inspiráló közegben, élményalapú oktatással segítjük a természettudományos és mérnöki pályák iránt érdeklődő fiatalokat, egészen a Debreceni Egyetemig. A tehetséggondozó munkánk során pedig nagyban építünk a helyi vállalatok szakmai együttműködésére – tette hozzá.

A 35. alkalommal megrendezett Tudományos és Innovációs Olimpia idén először tart regionális válogatókat hét nagyvárosban, köztük Debrecenben, ahol rekordot döntő 47 csapat vett részt a november 3-i előválogatón, a Debreceni Egyetem főépületében. A versenyre 14–19 éves diákok nevezhettek tudományos, informatikai, környezetvédelmi, matematikai vagy műszaki ötleteikkel – a cél, hogy valós problémákra adjanak innovatív, megvalósítható megoldásokat.

A regionális díjazottak automatikusan kvalifikálják magukat a tavaszi országos fordulóba, ahol a legjobb ötletek országos szinten is megmérettetnek.

