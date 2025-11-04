november 4., kedd

Károly névnap

12°
+15
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hatalmas siker!

2 órája

Öt agórás csapat is továbbjutott a Tudományos és Innovációs Olimpia debreceni válogatóján

Címkék#verseny#Debrecen#agóra#tudomány

Ragyogó eredményt értek el a fiatal feltalálók: a hét debreceni agórás csapatból öt továbbjutott az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia regionális fordulóján.

Haon.hu

Újabb sikert könyvelhetett el az Agóra Tudományos Élményközpont, miután a diákjaik által alkotott hét csapatból öt is bejutott az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia (OTIO) következő fordulójába a debreceni regionális válogatón – olvasható az Agóra közleményében.

Az Agóra hét csapatából öt is bejutott az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia következő fordulójába
Az Agóra hét csapatából öt is bejutott az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia következő fordulójába
Forrás: Agóra Tudományos Élményközpont

Milyen találmányokkal jutottak ki az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia következő fordulójába?

Az Agóra mentorainak támogatásával készült projektek mind a műszaki innováció területén születtek, és már most komoly szakmai érdeklődést váltottak ki. A kiemelt ötletetek között szerepel egy intelligens vadfigyelő rendszer, egy giroszkópos testtartásjavító, egy automata tápszeradagoló, egy hordozható irányjelző rendszer, valamint egy okos madáretető.

Fontosnak tartjuk, hogy aktívan támogassuk a debreceni középiskolásokat innovatív ötleteik megvalósításában

 – hangsúlyozta Borbélyné dr. Bacsó Viktória, az Agóra ügyvezetője. – Inspiráló közegben, élményalapú oktatással segítjük a természettudományos és mérnöki pályák iránt érdeklődő fiatalokat, egészen a Debreceni Egyetemig. A tehetséggondozó munkánk során pedig nagyban építünk a helyi vállalatok szakmai együttműködésére – tette hozzá.

A zsűri tagjai kérdezik az Agórás csapatokat
Forrás: Agóra Tudományos Élményközpont

A 35. alkalommal megrendezett Tudományos és Innovációs Olimpia idén először tart regionális válogatókat hét nagyvárosban, köztük Debrecenben, ahol rekordot döntő 47 csapat vett részt a november 3-i előválogatón, a Debreceni Egyetem főépületében. A versenyre 14–19 éves diákok nevezhettek tudományos, informatikai, környezetvédelmi, matematikai vagy műszaki ötleteikkel – a cél, hogy valós problémákra adjanak innovatív, megvalósítható megoldásokat.

A regionális díjazottak automatikusan kvalifikálják magukat a tavaszi országos fordulóba, ahol a legjobb ötletek országos szinten is megmérettetnek.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu