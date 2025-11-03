Ez a szoboszlói szálloda a legjobb az Alföldön, az országos döntőbe jutott!

„2025. októberében az Alföld régióban a hajdúszoboszlói Hotel Aurum szerezte meg az első helyet, és ezzel bejutott a Best of AZ ÉV HOTELE döntőjébe!” – tudatták közösségi oldalukon a verseny szervezői.

A legjobbak közt van a Hotel Aurum

A fürdőváros töretlenül népszerű az utazók körében. A Visit Hungary közlése szerint az elmúlt hosszú hétvégén (október 23-tól október 26-ig) nagyon sokan pihentek itthon; több mint 600 ezer vendégéjszakát regisztráltak a szállásadók. A legnépszerűbb úti célok közt, a települések közül Hajdúszoboszló, Hévíz és Eger vitte a prímet.

