1 órája
Több mint 200 híresség nyugszik a debreceni temetőben, te tudod, kik azok? – fotókkal
Debrecen legendás alakjait ismerhették meg közelebbről november 2-án, vasárnap délelőtt azok, akik kilátogattak a Debreceni Köztemetőbe. Hírességek sírhelyeinél tudhattunk meg többet a városról, illetve a múltról.
A Debreceni Köztemető 93 éves története során számos híresség nyughelyévé vált, az ő emléküket idézték meg az érdeklődők, akikhez a Haon stábja is csatlakozott. A szervezett temetői séta a Debreceni Köztemető 2-es számú főkapujától indult, a szecessziós stílusban épült ravatalozó és krematóriummal szemben Erdei Nóra idegenvezető fogadta az érdeklődőket, akik idén is néhány tucatnyian voltak. A hírességek sírhelyei bemutatása előtt, már a séta elején ismertette az idegenvezető, a ravatalozó előtti Tükörtó egy tudatos terv része volt: a belépők számára a víz miatt optikailag megkettőződő épület az örökkévalóságot szimbolizálja. Erdei Nóra elmondta, Borsos József munkája több helyen ma is fellelhető a városban, a manapság közösségi házként funkcionáló vénkerti Borsos-villát például saját magának tervezte az építész.
Hírességek sírhelyei Debrecenben
Több mint 200 híresség sírja található a debreceni temetőben, természetesen mindegyiknél nem fordultunk meg, de több irodalmi alak, orvos, sportoló, egyházi személy és kiemelkedő debreceni család sírjánál megemlékeztünk.
A Debreceni Köztemetőben helyezték örök nyugalomra Baltazár Dezsőt, de itt nyugszik, Zoltai Lajos nyugalmazott múzeum-igazgató, vagy Ecsedi István, a Déri Múzeum igazgatója, Beregszászi Pál, vagy az ifjú Csokonai Vitéz Mihályra nagy hatást gyakorló Budai Ézsaiás is. Erdei Nóra kifejtette, Diószegi Sámuel egyszerre volt botanikus és református lelkész, és az évek elteltével kiderült, a két mesterség nem zárja ki egymást (bár ezt többen is megkérdőjelezték). Ezt többek közt az is csak megerősíteni tudja, hogy Diószegi Sámuel részt vett az első magyar nyelvű füveskönyv elkészítésében. A mű megírásában Fazekas Mihály volt a társa, akinek a sírja szintén Debrecenben található.
Fazekas Mihály nevét mindenki ismeri, a Lúdas Matyi plakettel ellátott nyughelynél az idegenvezető kitért rá, hogy a költő-botanikusról sokan nem tudják, hogy 16 évesen beállt katonának. Majd miután pacifista lett, a harmincas éveiben hazajött Debrecenbe és az édesapja Piac utca 58. szám alatti házában lakott, de ő volt a város első rendőrkapitánya is.
Kenézy Gyula a magyar orvostörténet kiemelkedő alakja volt
Nincs olyan ember Debrecenben, aki ne hallott volna Kenézy Gyuláról, bár sokan nem tudják, a Bartók Béla úti intézmény valójában kiről is kapta a nevét. Kenézy Gyula a magyar orvostörténet kiemelkedő alakja volt – orvos, egyetemi tanát, kórházigazgató, és a Debreceni Orvostudományi Egyetem egyik alapítója, névadója. Ugyanis kiemelkedő szerepet játszott abban, hogy Debrecenben orvosi kar jöhessen létre.
A vezetett séta egyik állomása volt Szabó Magda sírja, ahol megtudtuk, az írónő földi maradványait a kérésére két helyen temették el: a Debreceni Köztemetőben a szülei mellé, valamint Budapesten a férje, Szobotka Tibor mellé. Szabó Magda debreceni nyughelyénél Erdei Nóra az írónő családjáról és a férjéhez fűződő hihetetlenül szoros kapcsolatáról beszélt.
Számos olimpikon nyugszik a debreceni temetőben
A Nagyerdőben nyugvó több mint kétszáz híresség között számos olimpikont is találunk. Debrecenben kereshetjük fel Tóth Lajos tornász, valamint Németi Gyula, Tarányi Gyula és Hódos Imre birkózók sírhelyeit. Hódos Imre több sportágban is jeleskedett, kiváló tornász és focista volt. Edzőként nagyon szerették és elismerték, mindenki csak méltatja, aki ismerte munkásságát.
Több neves debreceni sírhelye közül kiemelendő a Sesztina család, akiknek a sírhelye talán a legkiemelkedőbb a debreceni temetőben. A Sesztina család egy jelentős kereskedő család volt, amelynek tevékenysége a 19. és 20. században meghatározó szerepet játszott Debrecen gazdasági, társadalmi és kulturális életében. A család vaskereskedése – különösen a „Vasudvar” nevű üzlet – hosszú ideig működött a városban. Sesztina Jenő a Református Kollégiumban tanult (itt Horthy Miklós iskolatársa volt), majd apja halála után megörökölte a családi vaskereskedést, ami az ő vezetése alatt élte fénykorát.
A közel két órás temetői séta utolsó állomásaként Borsos József, Debrecen egykori műszaki főtanácsosának nyughelyét látogattuk meg, akinek idén ünnepeljük születésének 100. évfordulóját. A Debreceni Köztemető ravatalozója mondhatni Borsos József fő művének is tekinthető, hasonlóan impozáns a Kossuth utcán a rendőrségi palota.
Hírességek sírhelyei DebrecenbenFotók: Katona Ákos
November 1-jén, mindenszentek napján kilátogattunk Kathi Béla sírjához, Hajdúböszörménybe.
Szívszorító látvány: így néz ki Kathi Béla sírja mindenszentek napján – fotókkal, videóval
A vezetett séta főbb állomásai:
- Dr. Zoltai Lajos nyugalmazott múzeum-igazgató (1861-1939)
- Dr. Ecsedi István, a Déri Múzeum igazgatója (1885-1936)
- Budai Ézsaiás kollégiumi professzor, református püspök (1766-1841)
- Prof. Dr. Kenézy Gyula, a Debreceni Egyetem első orvosprofesszora és rektora (1860-1931)
- Oláh Gábor író (1881-1942)
- Diószegi Sámuel debreceni református lelkész (1760-1813)
- Kontsek Géza (1864-1953)
- Hódos Imre, az 1952 Helsinki Olimpia birkózó bajnoka (1928-1989)
- Szabó Magda író (1917-2007)
- Könyves Tóth Mihály református lelkész (1809-1895)
- Révész Bálint tiszántúli református püspök (1816-1891)
- Fazekas Mihály költő (1766-1828)
- Boka Károly cigányprímás (1808-1860)
- Sesztina család (egy jelentős debreceni kereskedő-és iparos család volt) síremléke
- Borsos József (1875-1952)
Ajánljuk még:
Újabb fotókon a durva debreceni baleset, amiben három gyerek is megsérült!