Több mint 200 híresség nyugszik a debreceni temetőben, te tudod, kik azok? – fotókkal

A Debreceni Köztemető 93 éves története során számos híresség nyughelyévé vált, az ő emléküket idézték meg az érdeklődők, akikhez a Haon stábja is csatlakozott. A szervezett temetői séta a Debreceni Köztemető 2-es számú főkapujától indult, a szecessziós stílusban épült ravatalozó és krematóriummal szemben Erdei Nóra idegenvezető fogadta az érdeklődőket, akik idén is néhány tucatnyian voltak. A hírességek sírhelyei bemutatása előtt, már a séta elején ismertette az idegenvezető, a ravatalozó előtti Tükörtó egy tudatos terv része volt: a belépők számára a víz miatt optikailag megkettőződő épület az örökkévalóságot szimbolizálja. Erdei Nóra elmondta, Borsos József munkája több helyen ma is fellelhető a városban, a manapság közösségi házként funkcionáló vénkerti Borsos-villát például saját magának tervezte az építész.

Debreceni hírességek sírjainál jártunk

Forrás: Katona Ákos

Hírességek sírhelyei Debrecenben

Több mint 200 híresség sírja található a debreceni temetőben, természetesen mindegyiknél nem fordultunk meg, de több irodalmi alak, orvos, sportoló, egyházi személy és kiemelkedő debreceni család sírjánál megemlékeztünk.

A Debreceni Köztemetőben helyezték örök nyugalomra Baltazár Dezsőt, de itt nyugszik, Zoltai Lajos nyugalmazott múzeum-igazgató, vagy Ecsedi István, a Déri Múzeum igazgatója, Beregszászi Pál, vagy az ifjú Csokonai Vitéz Mihályra nagy hatást gyakorló Budai Ézsaiás is. Erdei Nóra kifejtette, Diószegi Sámuel egyszerre volt botanikus és református lelkész, és az évek elteltével kiderült, a két mesterség nem zárja ki egymást (bár ezt többen is megkérdőjelezték). Ezt többek közt az is csak megerősíteni tudja, hogy Diószegi Sámuel részt vett az első magyar nyelvű füveskönyv elkészítésében. A mű megírásában Fazekas Mihály volt a társa, akinek a sírja szintén Debrecenben található.