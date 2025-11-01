november 1., szombat

Helyi közélet

Halottaikra emlékeztek Csökmőn

Címkék#csökmő#Halottak napja#hagyomány

B.Kiss Andrea
Forrás: Csökmői Református Egyházközség 

Halottak napja alkalmából tartott közös temetői megemlékezést Szabó Gyula református lelkész október 31-én a csökmői temetőben. A hagyományokhoz hűen itt olvasta fel azoknak az elhunytaknak a névsorát, akiket az elmúlt egy évben református szertartás szerint temettek. A Halottaink feliratú kopjafánál elhelyezték a koszorút, ami jelképes tiszteletadás minden csökmői elhunyt emléke előtt.


 

 

 

