Helyi közélet
1 órája
Halottaikra emlékeztek Csökmőn
Megemlékezést tartottak Csökmőn
Forrás: Csökmői Református Egyházközség
Halottak napja alkalmából tartott közös temetői megemlékezést Szabó Gyula református lelkész október 31-én a csökmői temetőben. A hagyományokhoz hűen itt olvasta fel azoknak az elhunytaknak a névsorát, akiket az elmúlt egy évben református szertartás szerint temettek. A Halottaink feliratú kopjafánál elhelyezték a koszorút, ami jelképes tiszteletadás minden csökmői elhunyt emléke előtt.
