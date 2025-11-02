Szuperhősök és rémisztő teremtmények lepték el a debreceni óvodát - videóval!

Várakozáson felül sikerült az I. Liget Halloween Debrecenben, zsúfolásig telt az ovi tornaterme. A Piruett táncegyüttes indította a programot, majd a köszöntők következtek. Tom Taylor profi vezetésével közel százan vettek részt a jelmezversenyen, ahol a gyerekek és a felnőttek jelentős része is különleges maszkba/öltözetbe vett részt - írta közösségi oldalán szombaton Katona Erzsébet, a városrész önkormányzati képviselője.

Sikeres volt az I. Liget Halloween Debrecenben

Forrás: Facebook/Katona Erzsébet

Ahogy megtudhatjuk továbbá a bejegyzésből, folyamatos sor állt a különleges tök hintónál és a fekete szobánál a rendezvény végéig. Barcsa Lajos alpolgármester is részt vett a különleges eseményen, ahonnan egy videót is posztolt:

Ez is érdekelhet: