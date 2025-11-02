november 2., vasárnap

Liget Halloween

1 órája

Szuperhősök és rémisztő teremtmények lepték el a debreceni óvodát - videóval!

Címkék#debrecen#halloween#liget

Hatalmas sikert aratott a rendezvény. Először tartottak halloween-t a debreceni városrészen.

Haon.hu

Várakozáson felül sikerült az I. Liget Halloween Debrecenben, zsúfolásig telt az ovi tornaterme. A Piruett táncegyüttes indította a programot, majd a köszöntők következtek. Tom Taylor profi vezetésével közel százan vettek részt a jelmezversenyen, ahol a gyerekek és a felnőttek jelentős része is különleges maszkba/öltözetbe vett részt - írta közösségi oldalán szombaton Katona Erzsébet, a városrész önkormányzati képviselője. 

Sikeres volt az I. Liget Halloween Debrecenben
Forrás: Facebook/Katona Erzsébet

Ahogy megtudhatjuk továbbá a bejegyzésből, folyamatos sor állt a különleges tök hintónál és a fekete szobánál a rendezvény végéig. Barcsa Lajos alpolgármester is részt vett a különleges eseményen, ahonnan egy videót is posztolt: 

