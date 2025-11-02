Hűha!
59 perce
Látványos videón Hajdúszoboszló változása 22 év alatt!
Mennyit változott ez a hajdú-bihari város két évtized alatt! A TikTokra került fel egy múltidéző videó Hajdúszoboszlóról.
A TikTok-on található a regenmas nevezetű profil, ahol az ország különböző településeit és azok változásait láthatjuk. Erre az oldalra került fel egy videó Hajdúszoboszlóról is, ahol 2003-as képeket hasonlít össze különböző fotókkal napjainkig. A videóban is jól látható, mennyit változott és fejlődött a fürdőváros az évek során.
Látványos videón Hajdúszoboszló változása az elmúlt 22 év alatt
Az évek során Debrecen is sokat változott. A Debrecenről készült videó itt tekinthető meg:
