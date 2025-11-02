november 2., vasárnap

Látványos videón Hajdúszoboszló változása 22 év alatt!

Mennyit változott ez a hajdú-bihari város két évtized alatt! A TikTokra került fel egy múltidéző videó Hajdúszoboszlóról.

Haon.hu

A TikTok-on található a regenmas nevezetű profil, ahol az ország különböző településeit és azok változásait láthatjuk. Erre az oldalra került fel egy videó Hajdúszoboszlóról is, ahol 2003-as képeket hasonlít össze különböző fotókkal napjainkig. A videóban is jól látható, mennyit változott és fejlődött a fürdőváros az évek során.

Ennyit változott Hajdúszoboszló két évtized alatt
Ennyit változott Hajdúszoboszló két évtized alatt
Forrás: TikTok / regenmas

Látványos videón Hajdúszoboszló változása az elmúlt 22 év alatt

@regenmas Hajdúszoboszló: 2003 - 2025 #fyp #hungary #beforeandafter #nostalgic #hajdúszoboszló ♬ childhood - daniel.mp3 & Zamaro

Az évek során Debrecen is sokat változott. A Debrecenről készült videó itt tekinthető meg:

