Látványos videón Hajdúszoboszló változása 22 év alatt!

A TikTok-on található a regenmas nevezetű profil, ahol az ország különböző településeit és azok változásait láthatjuk. Erre az oldalra került fel egy videó Hajdúszoboszlóról is, ahol 2003-as képeket hasonlít össze különböző fotókkal napjainkig. A videóban is jól látható, mennyit változott és fejlődött a fürdőváros az évek során.

Ennyit változott Hajdúszoboszló két évtized alatt

Forrás: TikTok / regenmas

