Hatalmas segítséget nyújt a hajdú-bihari település a testvérvárosának

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a Képviselő-testület döntése alapján 1.000.000 forint támogatást nyújt Beregszász testvérváros részére – számolt be róla Hajdúböszörmény város hivatalos oldala.

Mint írják, a felajánlás célja a Beregszászi Rehabilitációs Központ működésének segítése, amely a Linner Bertalan Beregszászi Járási Központi Kórház részeként kiemelt szerepet tölt be a háborús veteránok, sebesültek és a helyi lakosság ellátásában.

A támogatás a Peregium Civil Szervezeten keresztül jut el a kedvezményezettekhez, biztosítva, hogy az összeg átláthatóan és célzottan kerüljön felhasználásra.

Ajánljuk még: