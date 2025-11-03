Helyi közélet
50 perce
Hatalmas segítséget nyújt a hajdú-bihari település a testvérvárosának
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a Képviselő-testület döntése alapján 1.000.000 forint támogatást nyújt Beregszász testvérváros részére – számolt be róla Hajdúböszörmény város hivatalos oldala.
Mint írják, a felajánlás célja a Beregszászi Rehabilitációs Központ működésének segítése, amely a Linner Bertalan Beregszászi Járási Központi Kórház részeként kiemelt szerepet tölt be a háborús veteránok, sebesültek és a helyi lakosság ellátásában.
A támogatás a Peregium Civil Szervezeten keresztül jut el a kedvezményezettekhez, biztosítva, hogy az összeg átláthatóan és célzottan kerüljön felhasználásra.
