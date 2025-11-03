3 órája
Megöltek egy embert Hajdú-Biharban; mentősök is megsérültek
Két fiatalkorú vert eszméletlenre egy férfit, aki a sérülésekre belehalt. A gyilkosságon túl durva baleset is történt a héten Hajdú-Biharban.
Mentő- és több rendőrautó jelent meg Hajdúnánáson, az Ady Endre körúton egy buszmegállóban október 28-án, éjfél körül – értesült a Haon. Egy 15 és egy 16 éves fiatal egy közeli építkezésről hozott egy vascsövet, valamint egy deszkát, majd azzal kezdte el bántalmazni egy férfit, aki végül bele is halt a sérüléseibe. A gyilkosságon kívül azonban durva baleset is történt a héten.
A két fiú ugyan elmenekült a hajdúnánási gyilkosság helyszínről, azonban alig néhány órán belül elkapták őket a rendőrök, gyanúsítotti kihallgatásukat követően pedig őrizetbe vették őket, a Debreceni Járásbíróság október 31-én elrendelte a letartóztatásukat.
Mint kiderült, a fiataloknak többször meggyűlt már a bajuk a törvénnyel:
Mentőbaleset is történt Hajdú-Biharban
Október 30-án, csütörtökön egy autó haladt a 4814-es úton Debrecen felől Bánk irányába, amikor a 8-as kilométerszelvénynél elütött egy 50-es éveiben járó nőt. Úgy tudjuk, a nő az úttesten sétált. A mentők súlyos sérülésekkel szállították kórházba, ekkor azonban újabb baleset történt. Nem messze a gyalogosgázolás helyszínétől frontálisan ütközött egy személyautóval a súlyos sérültet szállító megkülönböztető jelzést használó mentőegység.
Október 31-én, pénteken érdeklődtünk a gyalogosgázolásban súlyosan sérült nő állapotáról a Debreceni Egyetem M. Tóth Ildikó Sajtóközpontjánál. Szombati válaszukat itt lehet elolvasni:
Milliárdos beruházások, új tulajok és egy várva várt újranyitás
A tudás, az innováció és az együttműködés új korszakának szimbólumát avatta fel a magyar kormány, a város, az egyetem és a BMW október 31-én, pénteken. A 4,9 milliárd forintos beruházással megvalósult járműlabor a Debreceni Egyetem Vezér utcai tudományos, technológiai és innovációs parkjában kapott helyet. A beruházás részleteiről bővebben itt írtunk:
Országos szinten elsőként portálunk számolt be a hírről, miszerint angol befektetők szállhatnak be a Debreceni VSC életébe. Szintén korábbi cikkeinkben foglalkoztunk azzal, hogy egy harmadosztályú klub mutathat érdeklődést a DVSC iránt. Mindeddig nem neveztük meg a csapatot, de a csütörtöki kupameccsen úgy tűnik, lehullt a lepel: a Stockport County képviselői ugyanis ott voltak a Nagyerdei Stadion lelátóján. A körülményekről bővebben itt írtunk:
A debreceniek egyik kedvenc találkozóhelye, a CactusPub&Ételbár is jó híreket osztott meg, hamarosan ugyanis újranyitja kapuit – ezúttal a Széchenyi utca 42. szám alatt, teljesen megújult formában. Az étterem csapata a közösségi oldalán jelentette be: a vendégek különleges gasztroélményre, új ízekre és igazi pubhangulatra számíthatnak.
