Megöltek egy embert Hajdú-Biharban; mentősök is megsérültek

Mentő- és több rendőrautó jelent meg Hajdúnánáson, az Ady Endre körúton egy buszmegállóban október 28-án, éjfél körül – értesült a Haon. Egy 15 és egy 16 éves fiatal egy közeli építkezésről hozott egy vascsövet, valamint egy deszkát, majd azzal kezdte el bántalmazni egy férfit, aki végül bele is halt a sérüléseibe. A gyilkosságon kívül azonban durva baleset is történt a héten.

Gyilkosság és mentőbaleset is történt a héten Hajdú-Biharban

Forrás: Tóth Imre

A két fiú ugyan elmenekült a hajdúnánási gyilkosság helyszínről, azonban alig néhány órán belül elkapták őket a rendőrök, gyanúsítotti kihallgatásukat követően pedig őrizetbe vették őket, a Debreceni Járásbíróság október 31-én elrendelte a letartóztatásukat.