54 perce
Megy a bírság is a hagyma és a csípős mellé! A vendégek orra előtt büntethetik meg a hajdú-bihari gíroszosokat!
Lépett a hatóság, miután megszaporodtak a vevői panaszok. A gíroszt árusító éttermeket és büféket vizsgálják novembertől.
Országos ellenőrzést indít novemberben a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a gíroszt árusító vendéglátóhelyeken – közölte a hatóság. Az intézkedésre azért volt szükség, mert az elmúlt hónapokban több helyen is komoly szabálytalanságokat tapasztaltak, a megromlott húsoktól kezdve a nem megfelelő hűtési eljárásokig.
A cél: kiszűrni a szabálytalan gíroszos éttermeket
A cél, hogy a hatóság kiszűrje a veszélyes és szabálytalan működésű egységeket, valamint megvédje a fogyasztók egészségét. Az ellenőrzések során a szakemberek vizsgálják az alapanyagok származását és nyomonkövethetőségét, a tárolási és hőkezelési hőmérsékletek betartását, továbbá a munkaterületek tisztaságát és a dolgozók higiéniai felkészültségét is.
Kiemelt figyelmet fordítanak az allergének feltüntetésére, valamint arra, hogy az éttermek és büfék rendelkezzenek a szükséges hatósági engedélyekkel és bejelentésekkel.
Az NKFH közölte: a kormányhivatalokkal közösen végzett ellenőrzéseket szigorúan és következetesen hajtják végre. Ha szabálytalanságot találnak, határozottan fellépnek a fogyasztók egészségének és jogainak védelmében.
Ajánljuk még:
Drámai fejlemény: sajnos így találtak rá az eltűnt hajdúdorogi férfi kocsijára!
300 ezer forint teljesen ingyen! Itt a lépés, amire sok-sok magyar vár