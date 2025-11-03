november 3., hétfő

Győző névnap

Ellenőrzés

54 perce

Megy a bírság is a hagyma és a csípős mellé! A vendégek orra előtt büntethetik meg a hajdú-bihari gíroszosokat!

Címkék#ellenőrzés#nébih#étterem#gyros

Lépett a hatóság, miután megszaporodtak a vevői panaszok. A gíroszt árusító éttermeket és büféket vizsgálják novembertől.

Haon.hu

Országos ellenőrzést indít novemberben a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a gíroszt árusító vendéglátóhelyeken – közölte a hatóság. Az intézkedésre azért volt szükség, mert az elmúlt hónapokban több helyen is komoly szabálytalanságokat tapasztaltak, a megromlott húsoktól kezdve a nem megfelelő hűtési eljárásokig.

gírosz
Országos ellenőrzést indít novemberben az NKFH a gíroszt árusító vendéglátóhelyeken
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

A cél: kiszűrni a szabálytalan gíroszos éttermeket

A cél, hogy a hatóság kiszűrje a veszélyes és szabálytalan működésű egységeket, valamint megvédje a fogyasztók egészségét. Az ellenőrzések során a szakemberek vizsgálják az alapanyagok származását és nyomonkövethetőségét, a tárolási és hőkezelési hőmérsékletek betartását, továbbá a munkaterületek tisztaságát és a dolgozók higiéniai felkészültségét is.

Kiemelt figyelmet fordítanak az allergének feltüntetésére, valamint arra, hogy az éttermek és büfék rendelkezzenek a szükséges hatósági engedélyekkel és bejelentésekkel.

Az NKFH közölte: a kormányhivatalokkal közösen végzett ellenőrzéseket szigorúan és következetesen hajtják végre. Ha szabálytalanságot találnak, határozottan fellépnek a fogyasztók egészségének és jogainak védelmében.

