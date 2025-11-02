2 órája
Különleges fórumra várják a vállalkozókat és civileket Görbeházán
Görbeháza Község Önkormányzata a helyi vállalkozók és civil szervezetek képviselőinek részvételére számít fórumon, amely a vidék fejlődési lehetőségeit mutatja be.
A „Vidékben rejlő lehetőségek” című fórumot november 5-én, szerdán 15 órától rendezik meg a Görbeházi Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében (4075 Görbeháza, Böszörményi utca 39.). Az eseményt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Hortobágyi LEADER Egyesület szervezi közösen – olvasható a település önkormányzatának Facebook-oldalán.
A fórum célja
A fórum célja, hogy a helyi vállalkozók, gazdálkodók és civil szervezetek képviselői naprakész információkat kapjanak a LEADER program aktualitásairól, valamint megismerjék a vidéki térségek fejlesztését támogató lehetőségeket.
A program szerint köszöntőt mond Csetneki Csaba, a Hortobágyi LEADER Egyesület elnöke, majd dr. Dobi Katalin Margit, a szervezet munkaszervezet-vezetője ismerteti a legfrissebb LEADER fejlesztési híreket. Ezt követően Papp Zsolt György, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke tart előadást a vidékben rejlő gazdasági és közösségi lehetőségekről.
A rendezvény végén kérdések és válaszok formájában biztosítanak lehetőséget a résztvevők számára a párbeszédre és tapasztalatcserére.
További információ kérhető a Hortobágyi LEADER Egyesületnél a 06-30/523-9855, 06-30/523-9810 telefonszámokon vagy a [email protected] e-mail-címen.
