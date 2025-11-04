november 4., kedd

Forgalomkorlátozás

1 órája

Változik a forgalmi rend egy forgalmas debreceni csomópontban!

Ismét módosul a forgalmi rend Debrecenben! Egy frekventált kereszteződésben forgalomkorlátozásra, sávlezárásra kell számítani.

Haon.hu

Debrecen önkormányzatának tájékoztatása szerint november 6-án, csütörtökön 8.30 órától változás lép életbe a Külsővásártér és a Szoboszlói út kereszteződésében zajló útépítési munkák miatt. A mentőállomás előtti jobbra kanyarodó sávot teljesen lezárják, így nem lehet majd jobbra fordulni a Külsővásártérről a Szoboszlói út irányába. Mint írják, a lezárás előtt, november 4-én és 5-én aszfaltmarási munkálatok zajlanak, amelyek idején rövidebb, részleges forgalomkorlátozásokra kell számítani.

forgalomkorlátozás
Javában zajlik a munka a csomópontban; november 6-ától újabb forgalomkorlátozás lesz
Fotó: Napló-archív

Meddig tart a forgalomkorlátozás?

A lezárással párhuzamosan elkészül a Szoboszlói Úti Általános Iskola oldalában az aszfalt kopóréteg, így november második felében már két forgalmi sávon haladhat majd a forgalom a Miklós utca felől a Szoboszlói út irányába.

A csomópont más irányaiban továbbra is a jelenleg érvényben lévő ideiglenes forgalmi rend lesz érvényes, ugyanakkor az önkormányzat torlódásokra és hosszabb menetidőre figyelmeztet. A munkálatok – az időjárás függvényében – két hétig tartanak, a jobbra kanyarodó sáv várhatóan november 17-én reggel 6 órától lesz ismét használható.

A kopóréteg építése során, november 13-án (csütörtökön) a Szoboszlói úton, a Keleti sor környékén váltakozó irányú, jelzőőrös forgalomirányítás lesz érvényben, ami napközbeni torlódásokat okozhat.

Arra kérik az autósokat, hogy az érintett útszakaszon ne megszokásból, hanem a kihelyezett ideiglenes közúti jelzéseket követve közlekedjenek.

