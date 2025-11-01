november 1., szombat

1 órája

Ennek örülhetnek a lakók! Mutatjuk, milyen fejlesztések várhatóak a hajdú-bihari településen

Címkék#fejlesztés#térfigyelő kamerarendszer#térfigyelő kamera#nyíracsád

A tervezett beruházások már jövő évben megvalósulhatnak. Nyíracsádon több fejlesztést is terveznek.

Haon.hu

A nyíracsádi önkormányzat közösségi oldalán számolt be arról, hogy a járás polgármesterei Nyíradonyban egyeztettek a Versenyképes Járások Program II. felhívására benyújtandó fejlesztési kérelmeikről. Mint írják, a program forrásai már rendelkezésre állnak, így a tervezett beruházások már a jövő évben megvalósulhatnak a térség településein.

Egyeztettek a benyújtandó fejlesztési kérelmeikről
Egyeztettek a benyújtandó fejlesztési kérelmeikről
Forrás: Facebook / Nyíracsád község

Nyíracsádon a támogatásból két fontos fejlesztés valósul meg:

A térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése, amely tovább növeli a közbiztonságot a településen, valamint a művelődési ház hangtechnikai fejlesztése, amely a helyi rendezvények és kulturális programok színvonalát javítja.

Az önkormányzat hangsúlyozta: a program célja, hogy a járás minden települése erősödjön, és a fejlesztések közvetlenül szolgálják a lakosság életminőségének javítását.

Ajánljuk még:

 

