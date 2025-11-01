1 órája
Ennek örülhetnek a lakók! Mutatjuk, milyen fejlesztések várhatóak a hajdú-bihari településen
A tervezett beruházások már jövő évben megvalósulhatnak. Nyíracsádon több fejlesztést is terveznek.
A nyíracsádi önkormányzat közösségi oldalán számolt be arról, hogy a járás polgármesterei Nyíradonyban egyeztettek a Versenyképes Járások Program II. felhívására benyújtandó fejlesztési kérelmeikről. Mint írják, a program forrásai már rendelkezésre állnak, így a tervezett beruházások már a jövő évben megvalósulhatnak a térség településein.
Nyíracsádon a támogatásból két fontos fejlesztés valósul meg:
A térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése, amely tovább növeli a közbiztonságot a településen, valamint a művelődési ház hangtechnikai fejlesztése, amely a helyi rendezvények és kulturális programok színvonalát javítja.
Az önkormányzat hangsúlyozta: a program célja, hogy a járás minden települése erősödjön, és a fejlesztések közvetlenül szolgálják a lakosság életminőségének javítását.
