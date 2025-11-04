november 4., kedd

Kereskedelem

2 órája

Új bevásárlóközpont érkezik Debrecenbe? Vagy mi lesz itt? Valami nagyon épül a Diószegi úton!

Címkék#debrecen#építkezés#beruházás

Szóra bírtuk a kivitelezőt. Ezért zajlik ez a nagy építkezés Debrecenben!

Balogh Efraim

Nocsak, mi épül Debrecenben? Nagy erőkkel dolgoznak a Diószegi úton, pontosan az egykori Barnevál mellett lévő területen. Nem lehet nem észrevenni, aki arra jár, szinte biztosan látja az új, készülő létesítményt, ami alighanem sokak fantáziáját megmozgatja; mégis mi lesz ott, és miért kell az oda? Megtudtuk, miért zajlik ez a nagy építkezés Debrecenben.

építkezés Debrecen
Az útról jól látszik az építkezés Debrecen keleti városrészében
Fotó: Napló-archív

Nagy az építkezés Debrecen keleti városrészében

Kívülről is jól látszik, hogy történik valami a Diószegi út – Borzán Gáspár utca – Gizella utca találkozása mentén, ezért bemerészkedtünk, hogy kiderítsük, pontosan mi is készül. Kiderült, hogy Markovits László a telek tulajdonosa, aki korábban a lebontott Barnevál helyén tervezett beruházásról nyilatkozott:

Természetesen a most készülő épületkomplexumról is érdeklődtünk. Megkérdeztünk a tervekről, hogy esetleg új bevásárlóközpont, valamilyen üzlet, esetleg gyógyszertár épül-e.

Kissé sejtelmesen nyilatkozott, nem akart konkrétumokat elárulni, azt viszont megosztotta velünk, hogy a keleti városrész számára hiánypótló létesítmény épül, és már nagyon sokat nem is kell várni az átadására: tél végén, azaz 2026 elején terveznek nyitni. Ennek pedig minden bizonnyal örülni fognak a környéken élők, mivel számukra szükséges szolgáltatás költözik ide – tudatta Markovits László.

