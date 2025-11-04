november 4., kedd

Gyász

1 órája

Elhunyt Tiszacsege legendás hajóskapitánya, akiért rajongtak a vendégek

Kiss László élete meghatározó volt Tiszacsegén. Elhunyt 94 éves korában a kapitány.

Haon.hu

Elhunyt Kiss László, aki nyugdíjas éveire pihenni költözött a Tiszacsegére, ám végül ő lett a helyi turizmus és hajózás megteremtője – számolt be róla a Boon.hu.

Elhunyt 94 éves korábban a kapitány
Forrás: boon.hu

Kiss László vasutasból lett hajóskapitány

A miskolci vasutas 39 évet töltött a MÁV-nál, mielőtt 1987-ben egy félig kész nyaralót vásárolt Tiszacsegén. Kiss László nevéhez fűződik a tiszai személyhajózás újraindítása is. Az önkormányzatokkal és a Maharttal együttműködve 1993-ban indult útjára a „Csege” nevű hajó, amelynek ő lett a lelke és motorja. Nyári programokat szervezett, pontos menetrendet vezetett be, és a fedélzeten minden részletet katonás fegyelemmel irányított. A vendégek rajongtak érte, de nemcsak a Tisza mentén, hanem messze földről is érkeztek turisták, hogy részt vegyenek hajóútjain. A „tiszteletbeli kapitányként” ismert Kiss László a precizitás és a vendégszeretet mintaképe volt. Sokan emlegették úgy, mint az embert, aki egyedül több lendületet adott Tiszacsege idegenforgalmának, mint bárki korábban. 

Kiss László életútja bővebben a Boon oldalán olvasható.

